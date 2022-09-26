Младен БАРТУЛОВИЧ: «Со временем результаты придут к Ингульцу»

Помощник Сергея Лавриненко в «Ингульце» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью Sport.ua дал оценку старту сезона, прокомментировал успехи «Шахтера» с Игором Йовичевичем на евроарене, а также высказался о предстоящих поединках Лиги наций.

– Младен, как оцените старт сезона?

– Радует, что чемпионат Украины вообще начался. Радует то, что у нас есть возможность играть в футбол и заниматься любимым делом в такое сложное для всей страны время. В первую очередь, хочется сказать спасибо ВСУ за то, что они дают нам такую возможность играть в футбол. А старт сезона как оценю? Хотели, конечно, стартовать лучше. Но потихоньку втягиваемся в сезон и надеемся, что результаты придут уже в следующих играх.

– Как расценивается «Ингульцом» 12 место с 2 очками в УПЛ?

– Конечно, хотелось лучше стартовать и после четырех туров иметь больше очков в активе. Но имеем то, что имеем. Нужно дальше работать. В команду пришло несколько новых игроков. Мы определяемся с составом и, я думаю, что со временем результаты придут.

– «Динамо» идет рядом с «Ингульцом» на 11-й позиции. О чем это говорит?

– Мне кажется, в этом году чемпионат Украины будет непредсказуемым. Я думаю, каждая команда может каждую обыграть. И, я думаю, это добавит еще большего интереса к чемпионату. Мне кажется, что в этом году будет много сюрпризов в турнирной таблице УПЛ. По сравнению с прошлым сезоном чемпионат Украины выровнялся. А по поводу «Динамо», я думаю, что они форсировали форму под игры Лиги чемпионов. Но в итоге у них произошел кризис. Хотя, я думаю, что у киевлян достаточно хорошая команда и они поднимутся вверх в турнирной таблице.

– Как «Ингулец» воспользовался перерывом на матчи сборных? Какой будет подготовка к играм с «Ворсклой» и «Колосом»?

– После игры с «Минаем» у «Ингульца» было несколько дней выходных. Потом провели спарринг с «Ворсклой». Нас ожидает очень много игр в октябре и ноябре.

– «Шахтер» вместе с хорватом Игором Йовичевичем хорошо начал сезон. Какую оценку поставите его работе?

– Да, «Шахтер» удачно стартовал в новом сезоне. В матче первого тура УПЛ они не смогли выиграть, но затем постепенно начали набирать ход. Как всегда, «Шахтер» – очень сильный. У них хороший подбор игроков. В этом году у них меньше иностранцев, но зато есть хорошие украинцы. И, я думаю, что «горняки» должны показывать хорошие результаты. Скажу честно, я не ожидал, что они так хорошо разберутся с «Лейпцигом» в первом матче Лиги чемпионов. Действительно, «горняки» удачно стартовали в еврокубках. Они молодцы и пусть дальше так же выступают в Лиге чемпионов.

– Что пишут в хорватских СМИ по поводу успехов Йовичевича?

– Я немножко слежу за хорватскими новостями. В самом деле, хорватские СМИ следят за Йовичевичем и пишут о его успехах с «Шахтером». Пишут, что он удачно стартовал в Лиге чемпионов и внимательно следят за его работой.

– Вы Йовичевича поздравляли с победой над «Лейпцигом»?

– Да, мы с Йовичевичем общаемся. С успешным стартом в Лиге чемпионов я его поздравил в смс-сообщении. Я ему пожелал, чтобы он с «Шахтером» и дальше так же удачно выступал в еврокубках.

– Как оцените игру Джурасека за «Шахтер» в Лиге чемпионов?

– Я думаю, что он очень удачно сыграл с «Лейпцигом». После того, как Невен вышел на замену, «горняки» забили еще два мяча. Также он неплохо вышел на замену в поединке с «Селтиком». Джурасек добавил агрессивности в игре «Шахтера». Я думаю, что Невен поможет «Шахтеру» в этом сезоне.

– Кстати, и «Динамо» Загреб удивило, победив «Челси» (1:0) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Это было неожиданно?

– Загребскому «Динамо» тяжело дались матчи квалификации Лиги чемпионов. Но они эту задачу выполнили, пробившись в групповой раунд самого престижного еврокубка. Я смотрел игру «Динамо» с «Челси». И, честно, я удивился тому, как они здорово сыграли с лондонцами. Загребцы заслуженно обыграли «Челси» дома и, можно сказать, отправили Тухеля в отставку. Я думаю, «Динамо» Загреб в этом сезоне Лиги чемпионов по силам занять, как минимум, третье место в группе и продолжить весной борьбу в еврокубках.