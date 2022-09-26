МАЛИНОВСКИЙ: «Очень важно выдержать 90 минут в физическом плане»

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями перед решающим матчем Лиги наций против Шотландии.

- Ощущаете ли давление на команду от результата после победы над Арменией?

- Хочу сказать, что лучше играть матчи, когда есть ответственность, когда есть цель у команды. Конечно, мы знали, что после победы над Арменией у нас будет один результат. Завтра будем выходить и играть на победу. Мы уже сыграли два матча, нужно правильно подготовиться к поединку и сделать выводы из предыдущей игры. В завтрашнем матче нужно сыграть гораздо качественнее.

- Летом также был матч с шотландцами во время войны, и тогда он вызвал больший интерес у болельщиков, которым нужна была победа. Как вы испытываете эмоции людей перед завтрашним матчем?

- Было два матча, разные результаты и игра немного разная. Шотландцы сделали выводы после первого матча, внесли изменения. Я бы не сказал, что в первом тайме они играли гораздо лучше, не хватало завершения атак. Если бы мы забили в первой половине гол, то все было бы по-другому. Очень важно выдержать 90 минут в физическом плане. Должны сыграть сильнее в этом плане, агрессивнее. Нам, как и шотландцам, нужно тоже несколько изменений внести. У них стало больше игроков в центре поля, были определенные сложности.

В каждом матче сборная выходит и играет за свою страну, за наших бойцов, за всех, кто за нас переживает. Хорошие это времена или плохие. У футбола всегда есть три результата, но главное отдавать все силы на поле. Завтра постараемся, чтобы был положительный результат.

Что касается поддержки болельщиков, то в Кракове будем чувствовать себя как дома, – сказал Малиновский.

Матч пройдет 27 сентября в Кракове, начало в 21:45. Украину устроит только победа.