Катерина Байндл – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 сентября украинская теннисистка Катерина Байндл (№124 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Парме.

В первом круге украинка сразится против лидера посева Марии Саккари из Греции (№7 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после парного матча Паолини / Тревизан – Пече / Ургези. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница сразится против Аранчи Рус (№114 WTA) или Панны Удварди (№83 WTA).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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