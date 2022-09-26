Катерина Байндл – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Парме
26 сентября украинская теннисистка Катерина Байндл (№124 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Парме.
В первом круге украинка сразится против лидера посева Марии Саккари из Греции (№7 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после парного матча Паолини / Тревизан – Пече / Ургези. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница сразится против Аранчи Рус (№114 WTA) или Панны Удварди (№83 WTA).
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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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