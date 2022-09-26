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  4. Тарас КАЧАРАБА: «Надеемся на положительный результат с Шотландией»
Сборная УКРАИНЫ
26 сентября 2022, 10:58 | Обновлено 26 сентября 2022, 11:04
122
0

Тарас КАЧАРАБА: «Надеемся на положительный результат с Шотландией»

Защитник сборной Украины – о подготовке к решающей игре Лиги наций с Шотландией

26 сентября 2022, 10:58 | Обновлено 26 сентября 2022, 11:04
122
0
Тарас КАЧАРАБА: «Надеемся на положительный результат с Шотландией»
YouTube

Центральный защитник украинской команды Тарас Качараба признался, что лично чувствует себя хорошо, а настрой в сборной на встречу с шотландцами охарактеризовал, как самый серьезный.

Напомним, в матче 5-го тура Лиги наций сборная Украины добилась в Ереване крупной победы 5:0 над командой Армении. Во вторник, 27 сентября, «сине-желтые» встретятся в Кракове со сборной Шотландии.

«Перелет был нормальный. Мы уже провели восстановительную тренировку для тех, кто играл всю игру или больше тайма. В отеле еще каждый будет работать над собой, залечивать свои болячки. Я себя чувствую хорошо. Конечно, есть усталость, но есть еще время, чтобы восстановиться.

Тренеры будут смотреть, кто свежее и кто подойдет к матчу в оптимальных кондициях. У нас есть еще время подготовиться. Все готовятся серьезно, и надеемся на хорошую игру и положительный результат.

Знаем, что в Польше много наших болельщиков и поэтому ожидаем, что придет как можно больше зрителей. Ожидаем полный стадион и хорошую поддержку со стороны наших болельщиков. А мы с нашей стороны постараемся показать лучший футбол и результат», - признался Качараба.

Игра Украина – Шотландия начнется во вторник, 27 сентября, в 21:45 по киевскому времени.

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Лига наций сборная Украины по футболу Тарас Качараба сборная Шотландии по футболу Украина - Шотландия
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Источник Украинская ассоциация футбола
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