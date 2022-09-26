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  4. Марта Костюк – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 сентября 2022, 10:06 |
210
0

Марта Костюк – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Таллинне

26 сентября 2022, 10:06 |
210
0
Марта Костюк – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

26 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Таллинне.

В первом круге украинка сразится против Бернарды Перы из США (№45 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Мухова – Понше. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

Ранее девушки играли трижды, украинка пока не проигрывала.

В следующем круге победительница сразится против Барборы Крейчиковой (№27 WTA) или Айлы Томлянович (№34 WTA).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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