Марта Костюк – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Таллинне
26 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Таллинне.
В первом круге украинка сразится против Бернарды Перы из США (№45 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Мухова – Понше. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.
Ранее девушки играли трижды, украинка пока не проигрывала.
В следующем круге победительница сразится против Барборы Крейчиковой (№27 WTA) или Айлы Томлянович (№34 WTA).
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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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