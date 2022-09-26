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Украина. Премьер лига
26 сентября 2022, 09:56 | Обновлено 26 сентября 2022, 10:01
355
1

Заря просматривает молодого голкипера

Луганская команда хочет укрепить последний рубеж

26 сентября 2022, 09:56 | Обновлено 26 сентября 2022, 10:01
355
1
Заря просматривает молодого голкипера
ФК Динамо Киев

В расположении луганской «Зари» находится на просмотре голкипер Владислав Кучерук. 23-летний страж ворот известен тем, что он в 2019 году стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины, руководил которой тогда Александр Петраков.

Предыдущей командой Кучерука был одесский «Черноморец». Летом 2020 года он был арендован «Колосом» из Ковалевки у киевского «Динамо», с которым у вратаря был контракт.

«Заря» в таблице УПЛ занимает 4 место в 9 очками.

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Владислав Кучерук Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига
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Gargantua
писали, что за Назарину они получат Кирюханцева и Турбаевского, но их нет в заявке
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