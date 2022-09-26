Рейтинг WTA. Бадоса вернулась в топ-3, потеснив Контавейт

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA. Более крупный состоялся в Токио, еще один прошел в Сеуле.

По итогам недели в первой десятке состоялось несколько изменений. Анетт Контавейт уступила третью строчку Пауле Бадосе, также поменялись местами Мария Саккари и Арина Соболенко.

19-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь, которая дошла до финала на турнире в Японии, дебютировала в топ-30.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то все наши топовые спортсменки либо немного улучшили свое положение, либо остались на занимаемых ранее позициях.

Украинки в рейтинге WTA





В Чемпионской гонке восьмерка лучших, которые претендуют на поезду на Итоговый турнир WTA, осталась прежней.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке практически все немного, но потеряли.

Украинки в Чемпионской гонке WTA