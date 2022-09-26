Рейтинг WTA. Бадоса вернулась в топ-3, потеснив Контавейт
Чжэн Циньвэнь дебютировала в первой тридцатке
На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA. Более крупный состоялся в Токио, еще один прошел в Сеуле.
По итогам недели в первой десятке состоялось несколько изменений. Анетт Контавейт уступила третью строчку Пауле Бадосе, также поменялись местами Мария Саккари и Арина Соболенко.
19-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь, которая дошла до финала на турнире в Японии, дебютировала в топ-30.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то все наши топовые спортсменки либо немного улучшили свое положение, либо остались на занимаемых ранее позициях.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке восьмерка лучших, которые претендуют на поезду на Итоговый турнир WTA, осталась прежней.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке практически все немного, но потеряли.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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