Артем ФРАНКОВ: «Можно патриотически брать победу команды Петракова»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков сделал прогноз на предстоящий матч Лиги наций между Украиной и Шотландией.

«Не мне рассказывать о цене этого поединка. Все очень просто: победа дарит нам первое место. Все остальное нам не нужно. Ничья или поражение – для нас это все равно.

Соперники уже изучили и привыкли друг к другу. Это будет классическая игра, значение которой очень важно для обеих команд. Не стоит уповать на остросюжетный сценарий.

Букмекеры считают Украину небольшим фаворитом формально домашнего поединка, который пройдет в польском Кракове. Можно патриотически брать победу команды Петракова.

Впрочем, я предложу другую ставку – сборная Украины забьет больше одного гола. Еще мне понравился нейтральный вариант – ничья в первом тайме. Еще можете обратить внимание на угловые и желтые карточки. Возможно, и удаление можно будет брать.

Что ни говорите, это очень важный матч для Украины и Шотландии. Все серьезно относятся к Лиге наций», – сказал Франков.

Матч состоится 27 сентября в Кракове. Начало в 21:45 по Киеву.