WTA26 сентября 2022, 07:18 |
382
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ФОТО. Марта КОСТЮК: «Время надевать шапку»
Украинская теннисистка готовится к старту турнира в Эстонии
26 сентября 2022, 07:18 |
382
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Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась фотографиями из Эстонии, где она готовится к старту на турнире в Таллинне.
«Время надевать шапку», – подписала снимки теннисистка.
Костюк проведет первый матч в понедельник. Ее соперницей будет американка бернарда Пера.
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