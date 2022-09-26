ФОТО. Марта КОСТЮК: «Время надевать шапку»

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась фотографиями из Эстонии, где она готовится к старту на турнире в Таллинне.

«Время надевать шапку», – подписала снимки теннисистка.

Костюк проведет первый матч в понедельник. Ее соперницей будет американка бернарда Пера.