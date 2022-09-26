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  4. ФОТО. Марта КОСТЮК: «Время надевать шапку»
WTA
26 сентября 2022, 07:18 |
382
0

ФОТО. Марта КОСТЮК: «Время надевать шапку»

Украинская теннисистка готовится к старту турнира в Эстонии

26 сентября 2022, 07:18 |
382
0
ФОТО. Марта КОСТЮК: «Время надевать шапку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась фотографиями из Эстонии, где она готовится к старту на турнире в Таллинне.

«Время надевать шапку», – подписала снимки теннисистка.

Костюк проведет первый матч в понедельник. Ее соперницей будет американка бернарда Пера.

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Марта Костюк lifestyle
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