Покер Гармаша. Динамо разгромило свою юношескую команду в спарринге

Заполняя паузу в клубном футболе, связанную с международными матчами национальных сборных, основная команда «Динамо» провела тренировочный матч с юношеской командой клуба. Игра прошла на клубной базе в Вите-Литовской.

Основной целью проведения спарринга была поддержка игрового ритма обеих команд, которые в отсутствие игроков, привлеченных в сборные, продолжают готовиться к ближайшим матчам в чемпионате Украины, а первая команда – и к еврокубковым поединкам.

Счет в матче на 13-й минуте открыл Владислав Кабаев, промчавшись по своему флангу после вертикальной передачи и реализовав выход один на один с голкипером.

А через две минуты с передачи Виталия Буяльского отличился Денис Гармаш, ворвавшись в штрафную по правому флангу.

Эта игра стала первой, хоть и тренировочной, для новичка «бело-синих» Джастина Лонвейка. Со стартовых минут он активно проявлял себя на поле, еще в первом тайме дважды пробив в каркас ворот.

В начале второго тайма активного Алексея Гусева зацепили в штрафной, и Дмитрий Кремчанин, реализовав пенальти, сократил отставание в счете.

Настоящим украшением игры стал третий гол основной команды, забитый спустя 5 минут. Виталий Буяльский, заметив, что Денис Игнатенко далеко вышел из ворот, отправил мяч в сетку с центра поля. А следующую голевую атаку после классной комбинации завершил Денис Гармаш – 4:1.

На 61-й минуте Денис забил свой третий гол в игре, отправив мяч в пустые ворота после передачи Буяльского. Через несколько минут Денис превратил в голевой еще один пас Виталия, оформив покер. Этот гол оказался последним в игре – 6:1 в пользу «основы».

Контрольный матч

«Динамо» – «Динамо» U-19 – 6:1

Голы: Кабаев, Гармаш (х4), Буяльский – Кремчанин (с пенальти)