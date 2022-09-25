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  4. Покер Гармаша. Динамо разгромило свою юношескую команду в спарринге
Украина. Премьер лига
25 сентября 2022, 20:57 |
252
0

Покер Гармаша. Динамо разгромило свою юношескую команду в спарринге

Киевляне сыграли поединок для для поддержки игрового ритма

25 сентября 2022, 20:57 |
252
0
Покер Гармаша. Динамо разгромило свою юношескую команду в спарринге
ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Заполняя паузу в клубном футболе, связанную с международными матчами национальных сборных, основная команда «Динамо» провела тренировочный матч с юношеской командой клуба. Игра прошла на клубной базе в Вите-Литовской.

Основной целью проведения спарринга была поддержка игрового ритма обеих команд, которые в отсутствие игроков, привлеченных в сборные, продолжают готовиться к ближайшим матчам в чемпионате Украины, а первая команда – и к еврокубковым поединкам.

Счет в матче на 13-й минуте открыл Владислав Кабаев, промчавшись по своему флангу после вертикальной передачи и реализовав выход один на один с голкипером.

А через две минуты с передачи Виталия Буяльского отличился Денис Гармаш, ворвавшись в штрафную по правому флангу.

Эта игра стала первой, хоть и тренировочной, для новичка «бело-синих» Джастина Лонвейка. Со стартовых минут он активно проявлял себя на поле, еще в первом тайме дважды пробив в каркас ворот.

В начале второго тайма активного Алексея Гусева зацепили в штрафной, и Дмитрий Кремчанин, реализовав пенальти, сократил отставание в счете.

Настоящим украшением игры стал третий гол основной команды, забитый спустя 5 минут. Виталий Буяльский, заметив, что Денис Игнатенко далеко вышел из ворот, отправил мяч в сетку с центра поля. А следующую голевую атаку после классной комбинации завершил Денис Гармаш – 4:1.

На 61-й минуте Денис забил свой третий гол в игре, отправив мяч в пустые ворота после передачи Буяльского. Через несколько минут Денис превратил в голевой еще один пас Виталия, оформив покер. Этот гол оказался последним в игре – 6:1 в пользу «основы».

Контрольный матч

«Динамо» – «Динамо» U-19 – 6:1
Голы: Кабаев, Гармаш (х4), Буяльский – Кремчанин (с пенальти)

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Источник Sport.ua
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