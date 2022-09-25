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ATP
25 сентября 2022, 21:06 |
48
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Определился победитель турнира ATP в Меце

Лоренцо Сонего завовевал третий титул ATP в карьере

25 сентября 2022, 21:06 |
48
0
Определился победитель турнира ATP в Меце
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Сонего

Состоялся финальный матч хардового турнира ATP 250 в Меце.

В матче за титул итальянец Лоренцо Сонего обыграл седьмого сеяного Александра Бублика из Казахстана.

Мец. Финал
Лоренцо Сонего (Италия) – Александр Бублик (Казахстан) – 7:6(3), 6:2

Для 27-летнего Сонего это был пятый финал и третий титул на уровне ATP.

Бублик проиграл шестой финал из семи.

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ATP Мец Лоренцо Сонего Александр Бублик
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Источник Sport.ua
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