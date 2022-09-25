ATP25 сентября 2022, 21:06 |
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Определился победитель турнира ATP в Меце
Лоренцо Сонего завовевал третий титул ATP в карьере
25 сентября 2022, 21:06 |
48
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Состоялся финальный матч хардового турнира ATP 250 в Меце.
В матче за титул итальянец Лоренцо Сонего обыграл седьмого сеяного Александра Бублика из Казахстана.
Мец. Финал
Лоренцо Сонего (Италия) – Александр Бублик (Казахстан) – 7:6(3), 6:2
Для 27-летнего Сонего это был пятый финал и третий титул на уровне ATP.
Бублик проиграл шестой финал из семи.
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