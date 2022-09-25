Определился победитель турнира ATP в Меце

Состоялся финальный матч хардового турнира ATP 250 в Меце.

В матче за титул итальянец Лоренцо Сонего обыграл седьмого сеяного Александра Бублика из Казахстана.

Мец. Финал

Лоренцо Сонего (Италия) – Александр Бублик (Казахстан) – 7:6(3), 6:2

Для 27-летнего Сонего это был пятый финал и третий титул на уровне ATP.

Бублик проиграл шестой финал из семи.