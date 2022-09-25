WTA25 сентября 2022, 17:48 |
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Стали известны победительницы на турнирах в Токио и Сеуле
Результаты так себе
25 сентября 2022, 17:48 |
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Состоялись финальные матч на турнирах WTA 500 в Японии и WTA 250 в Южной Корее.
В поединке за титул в Токио 19-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь проиграла Людмиле Самсоновой.
В финале в Сеуле лидер посева Алена Остапенко из Латвии уступила второй сеяной Екатерине Александровой.
Токио. 1/2 финала
Чжэн Циньвэнь – Людмила Самсонова – 5:7, 5:7
Сеул. 1/2 финала
Алена Остапенко [1] – Екатерина Александрова [2] – 6:7(4), 0:6
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