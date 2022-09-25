Стали известны победительницы на турнирах в Токио и Сеуле

Состоялись финальные матч на турнирах WTA 500 в Японии и WTA 250 в Южной Корее.

В поединке за титул в Токио 19-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь проиграла Людмиле Самсоновой.

В финале в Сеуле лидер посева Алена Остапенко из Латвии уступила второй сеяной Екатерине Александровой.

Токио. 1/2 финала

Чжэн Циньвэнь – Людмила Самсонова – 5:7, 5:7

Сеул. 1/2 финала

Алена Остапенко [1] – Екатерина Александрова [2] – 6:7(4), 0:6