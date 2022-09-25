Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны победительницы на турнирах в Токио и Сеуле
WTA
25 сентября 2022, 17:48 |
51
0

Стали известны победительницы на турнирах в Токио и Сеуле

Результаты так себе

25 сентября 2022, 17:48 |
51
0
Стали известны победительницы на турнирах в Токио и Сеуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвэнь и Людмила Самсонова

Состоялись финальные матч на турнирах WTA 500 в Японии и WTA 250 в Южной Корее.

В поединке за титул в Токио 19-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь проиграла Людмиле Самсоновой.

В финале в Сеуле лидер посева Алена Остапенко из Латвии уступила второй сеяной Екатерине Александровой.

Токио. 1/2 финала
Чжэн Циньвэнь – Людмила Самсонова – 5:7, 5:7

Сеул. 1/2 финала
Алена Остапенко [1] – Екатерина Александрова [2] – 6:7(4), 0:6

По теме:
Травмировала ягодичную мышцу. Радукану снялась с полуфинала в Сеуле
Рекорд для Китая. Известны финалистки турнира в Токио
Стали известны все полуфиналистки турнира в Токио
WTA Токио WTA Сеул Чжэн Циньвэнь Людмила Самсонова Алена Остапенко Екатерина Александрова
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Догнал Шевченко, впереди Тимощук. Ярмоленко провел 111 матчей за сборную
Футбол | 24 сентября 2022, 18:12 12
Догнал Шевченко, впереди Тимощук. Ярмоленко провел 111 матчей за сборную
Догнал Шевченко, впереди Тимощук. Ярмоленко провел 111 матчей за сборную

Ярмоленко делит с Шевченко 2-е место

Владислав Орлов выиграл второй титул ITF в сезоне
Теннис | 25 сентября 2022, 16:48 0
Владислав Орлов выиграл второй титул ITF в сезоне
Владислав Орлов выиграл второй титул ITF в сезоне

Украинский теннисист стал победителем соревнований в Сербии

Армения – Украина – 0:5. Разгром в Ереване. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25.09.2022, 00:23
Армения – Украина – 0:5. Разгром в Ереване. Видео голов и обзор матча
Армения – Украина – 0:5. Разгром в Ереване. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
Бокс | 25.09.2022, 09:36
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
Снигур проиграла в финале квалификации на турнире в Эстонии
Теннис | 25.09.2022, 15:08
Снигур проиграла в финале квалификации на турнире в Эстонии
Снигур проиграла в финале квалификации на турнире в Эстонии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом WBO
Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом WBO
25.09.2022, 01:40 7
Бокс
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
24.09.2022, 20:45 11
Футбол
Поражение с надеждой. Сборная Украины U-21 проиграла Словакии
Поражение с надеждой. Сборная Украины U-21 проиграла Словакии
23.09.2022, 20:52 18
Футбол
Джо Джойс – Джозеф Паркер. Мощный удар в челюсть. Видео боя и нокаута
Джо Джойс – Джозеф Паркер. Мощный удар в челюсть. Видео боя и нокаута
25.09.2022, 06:50
Бокс
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
24.09.2022, 17:53 56
Футбол
ВИДЕО. Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 сек. Алкоголь и спорт не дружат
ВИДЕО. Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 сек. Алкоголь и спорт не дружат
25.09.2022, 07:23
Бокс
Стивенсон убедительно выиграл бой, но потерял пояса. Как так получилось?
Стивенсон убедительно выиграл бой, но потерял пояса. Как так получилось?
24.09.2022, 07:40 3
Бокс
Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
24.09.2022, 18:37 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности