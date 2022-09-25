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Лига наций
25 сентября 2022, 17:10 | Обновлено 25 сентября 2022, 17:42
82
2

ВИДЕО. Мудрик и Брайтон, Джойс и Усик, ставим на Хорватию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

25 сентября 2022, 17:10 | Обновлено 25 сентября 2022, 17:42
82
2
ВИДЕО. Мудрик и Брайтон, Джойс и Усик, ставим на Хорватию
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Мудрика зимой может подписать Брайтон
2. Джойс стал временным чемпионом WBO
3. Шотландия вырвала победу у Ирландии
4. Прогноз на матч Австрия – Хорватия

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Источник Sport.ua
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Dmytro
який ще "мудрІк"? МудрИк!
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