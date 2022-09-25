Лига наций25 сентября 2022, 17:10 | Обновлено 25 сентября 2022, 17:42
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ВИДЕО. Мудрик и Брайтон, Джойс и Усик, ставим на Хорватию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
25 сентября 2022, 17:10 | Обновлено 25 сентября 2022, 17:42
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1. Мудрика зимой может подписать Брайтон
2. Джойс стал временным чемпионом WBO
3. Шотландия вырвала победу у Ирландии
4. Прогноз на матч Австрия – Хорватия
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
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