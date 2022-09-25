Марченко проиграл на старте квалификации турнира ATP в Израиле

Украинский теннисист Илья Марченко (№312 ATP) завершил борьбу в квалификации хардового турнира ATP 250 в Израиле.

В первом круге отбора украинец проиграл второму сеяному канадцу Вашеку Поспишилу (№142 ATP)

Тель-Авив. Первый круг квалификации

Илья Марченко (Украина) – Вашек Поспишил (Канада) – 6:7(5), 2:6

Это была пятая встреча теннисистов, украинец проиграл в четвертый раз подряд.