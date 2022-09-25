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  4. Марченко проиграл на старте квалификации турнира ATP в Израиле
ATP
25 сентября 2022, 15:41 |
57
0

Марченко проиграл на старте квалификации турнира ATP в Израиле

Илья уступил сопернику из Канады

25 сентября 2022, 15:41 |
57
0
Марченко проиграл на старте квалификации турнира ATP в Израиле
ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№312 ATP) завершил борьбу в квалификации хардового турнира ATP 250 в Израиле.

В первом круге отбора украинец проиграл второму сеяному канадцу Вашеку Поспишилу (№142 ATP)

Тель-Авив. Первый круг квалификации
Илья Марченко (Украина) – Вашек Поспишил (Канада) – 6:7(5), 2:6

Это была пятая встреча теннисистов, украинец проиграл в четвертый раз подряд.

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Илья Марченко Вашек Поспишил ATP Тель-Авив
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Источник Sport.ua
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