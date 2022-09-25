ATP25 сентября 2022, 15:41 |
57
0
Марченко проиграл на старте квалификации турнира ATP в Израиле
Илья уступил сопернику из Канады
25 сентября 2022, 15:41 |
57
0
Украинский теннисист Илья Марченко (№312 ATP) завершил борьбу в квалификации хардового турнира ATP 250 в Израиле.
В первом круге отбора украинец проиграл второму сеяному канадцу Вашеку Поспишилу (№142 ATP)
Тель-Авив. Первый круг квалификации
Илья Марченко (Украина) – Вашек Поспишил (Канада) – 6:7(5), 2:6
Это была пятая встреча теннисистов, украинец проиграл в четвертый раз подряд.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 25 сентября 2022, 07:23 0
Эпичный нокаут зафиксирован в главном событии турнира Hardcore Boxing
Футбол | 24 сентября 2022, 18:12 12
Ярмоленко делит с Шевченко 2-е место
Футбол | 24.09.2022, 23:40
Теннис | 24.09.2022, 23:10
Футбол | 25.09.2022, 13:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.09.2022, 23:59 1
24.09.2022, 15:00 3
24.09.2022, 12:15 20
24.09.2022, 02:25
25.09.2022, 00:23
25.09.2022, 00:55 2
25.09.2022, 01:40 7
25.09.2022, 09:36 2