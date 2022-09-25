Кубок Лейвера. День 3. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 сентября, продолжится пятый розыгрыш турнира под названием Кубок Лейвера, в котором команда европейских теннисистов сразится против команды остального мира.

После двух игровых дней европейцы лидируют со счетом 8:4. Во время заключительного игрового дня каждая победа принесет команде по 3 очка. Побеждает так команда, которая первой наберет 13 баллов.

Расписание третьего игрового дня

14:20. Маттео Берреттини / Энди Маррей (Европа) – Феликс Оже-Альяссим / Джек Сок (Мир)

16:00*. Новак Джокович (Европа) – Феликс Оже-Альяссим (Мир)

17:30*. Стефанос Циципас (Европа) – Фрэнсис Тиафо (Мир)

19:00*. Каспер Рууд (Европа) – Тэйлор Фритц (Мир)

*ориентировочное время

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