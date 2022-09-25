Кубок Лейвера. День 3. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчей командного турнира
25 сентября, продолжится пятый розыгрыш турнира под названием Кубок Лейвера, в котором команда европейских теннисистов сразится против команды остального мира.
После двух игровых дней европейцы лидируют со счетом 8:4. Во время заключительного игрового дня каждая победа принесет команде по 3 очка. Побеждает так команда, которая первой наберет 13 баллов.
Расписание третьего игрового дня
14:20. Маттео Берреттини / Энди Маррей (Европа) – Феликс Оже-Альяссим / Джек Сок (Мир)
16:00*. Новак Джокович (Европа) – Феликс Оже-Альяссим (Мир)
17:30*. Стефанос Циципас (Европа) – Фрэнсис Тиафо (Мир)
19:00*. Каспер Рууд (Европа) – Тэйлор Фритц (Мир)
*ориентировочное время
- Следите за текстовой трансляцией матча в нашем Telegram-канале по теннису
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дарья уступила Кэти Бултер из Великобритании
С трудом обыграли Кыргызстан