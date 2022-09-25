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25 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 25 сентября 2022, 15:44
204
0

Кубок Лейвера. День 3. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчей командного турнира

25 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 25 сентября 2022, 15:44
204
0
Кубок Лейвера. День 3. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

25 сентября, продолжится пятый розыгрыш турнира под названием Кубок Лейвера, в котором команда европейских теннисистов сразится против команды остального мира.

После двух игровых дней европейцы лидируют со счетом 8:4. Во время заключительного игрового дня каждая победа принесет команде по 3 очка. Побеждает так команда, которая первой наберет 13 баллов.

Расписание третьего игрового дня

14:20. Маттео Берреттини / Энди Маррей (Европа) – Феликс Оже-Альяссим / Джек Сок (Мир)
16:00*. Новак Джокович (Европа) – Феликс Оже-Альяссим (Мир)
17:30*. Стефанос Циципас (Европа) – Фрэнсис Тиафо (Мир)
19:00*. Каспер Рууд (Европа) – Тэйлор Фритц (Мир)

*ориентировочное время

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Джек Сок Тейлор Фритц Кубок Лейвера Фрэнсис Тиафо смотреть онлайн Феликс Оже-Альяссим Новак Джокович Маттео Берреттини Стефанос Циципас Каспер Рууд Энди Маррей
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Источник Sport.ua
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