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  4. Кака назвал лидера сборной Бразилии на предстоящем ЧМ-2022
Чемпионат мира
25 сентября 2022, 13:07 | Обновлено 25 сентября 2022, 13:32
823
1

Кака назвал лидера сборной Бразилии на предстоящем ЧМ-2022

Обладатель «Золотого мяча»-2007 – о перспективах бразильской команды

25 сентября 2022, 13:07 | Обновлено 25 сентября 2022, 13:32
823
1
Кака назвал лидера сборной Бразилии на предстоящем ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

40-летний Кака заявил, что на предстоящем мундиале, который состоится в Катаре, потенциальным лидером сборной Бразилии должен стать нападающий парижского «ПСЖ» Неймар.

«Неймар будет лидером сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре, но очень важно, чтобы рядом с ним были такие игроки, как Винисиус. Ней был главным героем на ЧМ-2018, но теперь у нас есть Вини, Рафинья, Ришарлисон, Антонио. Они уже не молодые игроки, подающие надежды, а настоящее этой сборной», — рассказал Кака.

Напомним, на групповой стадии ЧМ-2022 Бразилия сыграет в квартете с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Сборная Бразилии, как известно, уже презентовала форму для чемпионата мира 2022 года.

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Кака сборная Бразилии по футболу ЧМ-2022 по футболу Неймар
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Источник El Mundo Deportivo
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С такой бригадой минимум это полуфинал
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