Кака назвал лидера сборной Бразилии на предстоящем ЧМ-2022
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40-летний Кака заявил, что на предстоящем мундиале, который состоится в Катаре, потенциальным лидером сборной Бразилии должен стать нападающий парижского «ПСЖ» Неймар.
«Неймар будет лидером сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре, но очень важно, чтобы рядом с ним были такие игроки, как Винисиус. Ней был главным героем на ЧМ-2018, но теперь у нас есть Вини, Рафинья, Ришарлисон, Антонио. Они уже не молодые игроки, подающие надежды, а настоящее этой сборной», — рассказал Кака.
Напомним, на групповой стадии ЧМ-2022 Бразилия сыграет в квартете с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
Сборная Бразилии, как известно, уже презентовала форму для чемпионата мира 2022 года.
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