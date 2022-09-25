Кака назвал лидера сборной Бразилии на предстоящем ЧМ-2022

40-летний Кака заявил, что на предстоящем мундиале, который состоится в Катаре, потенциальным лидером сборной Бразилии должен стать нападающий парижского «ПСЖ» Неймар.

«Неймар будет лидером сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре, но очень важно, чтобы рядом с ним были такие игроки, как Винисиус. Ней был главным героем на ЧМ-2018, но теперь у нас есть Вини, Рафинья, Ришарлисон, Антонио. Они уже не молодые игроки, подающие надежды, а настоящее этой сборной», — рассказал Кака.

Напомним, на групповой стадии ЧМ-2022 Бразилия сыграет в квартете с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Сборная Бразилии, как известно, уже презентовала форму для чемпионата мира 2022 года.