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  4. Экс-врач Шахтера покидает пост главы медицинской службы Челси
Англия
25 сентября 2022, 09:57 |
227
0

Экс-врач Шахтера покидает пост главы медицинской службы Челси

69-летний Пако Биоска работал в лондонском клубе более 11 лет

25 сентября 2022, 09:57 |
227
0
Экс-врач Шахтера покидает пост главы медицинской службы Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Пако Биоска (слева)

Испанский специалист Пако Биоска покидает пост главы медицинского отдела лондонского «Челси».

Уход медика является частью масштабных пертурбаций, происходящих внутри клуба после смены собственника.

На текущий момент неизвестно, кто станет преемником Биоски во главе медицинской службы. Ожидается, что на какое-то время в «Челси» доверятся греку Димитриосу Калогианнидису, который работает в стане «синих» в течение последних четырех лет.

Напомним, Пако Биоска пришел в «Челси» в 2011 году. До этого в течение шести лет испанец возглавлял медицинскую службу в «Шахтере».

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Источник The Telegraph
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