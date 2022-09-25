Украина. Премьер лига25 сентября 2022, 04:15 |
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Рух разгромно обыграл любительский клуб в товарищеском матче
Команда из Львова не оставила шансов «Скале 911»
25 сентября 2022, 04:15 |
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Вчера, 24 сентября, футбольный клуб «Рух» провел контрольный матч с любительской командой «Скала 911».
Игра завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу львовской команды.
Контрольный матч
«Рух» – «Скала 911» – 4:0
Голы: Бойчук, 15, 22, Слюсарь, 63, Слюбик, 77.
Следующий матч «Рух» проведет 30 сентября против «Вереса» в пятом туре УПЛ.
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