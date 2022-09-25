Сатисфакция за разгром от шотландцев получилась сверхубедительной
Украинцы 5-й раз в истории одержали крупную победу после крупного поражения
Сборная Украины, потерпев крупное поражение от Шотландии (0:3), в своем следующем матче в Лиге наций, можно сказать, полностью реабилитировалась, нанеся разгром Армении со счетом 5:0. Ранее нашей команде четырежды удавалась столь убедительная сатисфакция, в том числе один раз, как и ныне, в официальных встречах - в финальном турнире чемпионата мира-2006: 0:4 с Испанией и 4:0 с Саудовской Аравией. А с большим преимуществом после «нокаута» украинцы выигрывали только у Азербайджана в товарищеском поединке - 6:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Крупные победы сборной Украины после крупного поражения в предыдущем матче
|
Крупное поражение
|
Крупная победа
|
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
14.06.2006
|
ФЧМ
|
Испания
|
0:4 (н)
|
19.06.2006
|
ФЧМ
|
Сауд. Аравия
|
4:0 (н)
|
30.06.2006
|
ФЧМ
|
Италия
|
0:3 (н)
|
15.08.2006
|
ТМ
|
Азербайджан
|
6:0 (д)
|
12.08.2009
|
ТМ
|
Турция
|
0:3 (д)
|
05.09.2009
|
ОЧМ
|
Андорра
|
5:0 (д)
|
06.09.2011
|
ТМ
|
Чехия
|
0:4 (г)
|
07.10.2011
|
ТМ
|
Болгария
|
3:0 (д)
|
21.09.2022
|
ЛН
|
Шотландия
|
0:3 (г)
|
24.09.2022
|
ЛН
|
Армения
|
5:0 (г)
ФЧМ - финальный турнир чемпионата мира; ОЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
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