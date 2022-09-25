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Лига наций
25 сентября 2022, 02:45 |
181
0

Сатисфакция за разгром от шотландцев получилась сверхубедительной

Украинцы 5-й раз в истории одержали крупную победу после крупного поражения

25 сентября 2022, 02:45 |
181
0
Сатисфакция за разгром от шотландцев получилась сверхубедительной
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины, потерпев крупное поражение от Шотландии (0:3), в своем следующем матче в Лиге наций, можно сказать, полностью реабилитировалась, нанеся разгром Армении со счетом 5:0. Ранее нашей команде четырежды удавалась столь убедительная сатисфакция, в том числе один раз, как и ныне, в официальных встречах - в финальном турнире чемпионата мира-2006: 0:4 с Испанией и 4:0 с Саудовской Аравией. А с большим преимуществом после «нокаута» украинцы выигрывали только у Азербайджана в товарищеском поединке - 6:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Крупные победы сборной Украины после крупного поражения в предыдущем матче

Крупное поражение

Крупная победа

Дата

Ранг

Соперник

Счет

Дата

Ранг

Соперник

Счет

14.06.2006

ФЧМ

Испания

0:4 (н)

19.06.2006

ФЧМ

Сауд. Аравия

4:0 (н)

30.06.2006

ФЧМ

Италия

0:3 (н)

15.08.2006

ТМ

Азербайджан

6:0 (д)

12.08.2009

ТМ

Турция

0:3 (д)

05.09.2009

ОЧМ

Андорра

5:0 (д)

06.09.2011

ТМ

Чехия

0:4 (г)

07.10.2011

ТМ

Болгария

3:0 (д)

21.09.2022

ЛН

Шотландия

0:3 (г)

24.09.2022

ЛН

Армения

5:0 (г)

ФЧМ - финальный турнир чемпионата мира; ОЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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