Сатисфакция за разгром от шотландцев получилась сверхубедительной

Сборная Украины, потерпев крупное поражение от Шотландии (0:3), в своем следующем матче в Лиге наций, можно сказать, полностью реабилитировалась, нанеся разгром Армении со счетом 5:0. Ранее нашей команде четырежды удавалась столь убедительная сатисфакция, в том числе один раз, как и ныне, в официальных встречах - в финальном турнире чемпионата мира-2006: 0:4 с Испанией и 4:0 с Саудовской Аравией. А с большим преимуществом после «нокаута» украинцы выигрывали только у Азербайджана в товарищеском поединке - 6:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Крупные победы сборной Украины после крупного поражения в предыдущем матче

Крупное поражение Крупная победа Дата Ранг Соперник Счет Дата Ранг Соперник Счет 14.06.2006 ФЧМ Испания 0:4 (н) 19.06.2006 ФЧМ Сауд. Аравия 4:0 (н) 30.06.2006 ФЧМ Италия 0:3 (н) 15.08.2006 ТМ Азербайджан 6:0 (д) 12.08.2009 ТМ Турция 0:3 (д) 05.09.2009 ОЧМ Андорра 5:0 (д) 06.09.2011 ТМ Чехия 0:4 (г) 07.10.2011 ТМ Болгария 3:0 (д) 21.09.2022 ЛН Шотландия 0:3 (г) 24.09.2022 ЛН Армения 5:0 (г)

ФЧМ - финальный турнир чемпионата мира; ОЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.