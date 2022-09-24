Невероятная оценка. Игнатенко получил высший балл в сборной Украины

Статистический портал WhoScored по итогам матча Лиги наций Армения - Украина (0:5) высшую оценку поставил хавбеку Даниилу Игнатенко, который впервые вышел в основном составе сборной.

Игнатенко, который забил гол, получил оценку 9,5.

Кроме того, по 8,6 получили Александр Зубков (гол и два ассиста) и Александр Тымчик (гол и ассист).