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  4. Невероятная оценка. Игнатенко получил высший балл в сборной Украины
Лига наций
24 сентября 2022, 20:11 |
1452
2

Невероятная оценка. Игнатенко получил высший балл в сборной Украины

9,5 баллов от WhoScored

24 сентября 2022, 20:11 |
1452
2
Невероятная оценка. Игнатенко получил высший балл в сборной Украины
uaf.ua

Статистический портал WhoScored по итогам матча Лиги наций Армения - Украина (0:5) высшую оценку поставил хавбеку Даниилу Игнатенко, который впервые вышел в основном составе сборной.

Игнатенко, который забил гол, получил оценку 9,5.

Кроме того, по 8,6 получили Александр Зубков (гол и два ассиста) и Александр Тымчик (гол и ассист).

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Источник Sport.ua
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Dreifus
Цену оценкам данного портала мы узнали после предыдущего матча.
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terhoha
За що. Тільки за випадковий гол чи за що.
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-1
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