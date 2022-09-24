Лига наций24 сентября 2022, 20:11 |
1452
2
Невероятная оценка. Игнатенко получил высший балл в сборной Украины
9,5 баллов от WhoScored
24 сентября 2022, 20:11 |
1452
2
Статистический портал WhoScored по итогам матча Лиги наций Армения - Украина (0:5) высшую оценку поставил хавбеку Даниилу Игнатенко, который впервые вышел в основном составе сборной.
Игнатенко, который забил гол, получил оценку 9,5.
Кроме того, по 8,6 получили Александр Зубков (гол и два ассиста) и Александр Тымчик (гол и ассист).
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Цену оценкам данного портала мы узнали после предыдущего матча.
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