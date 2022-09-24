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  4. Лиз Трасс попала в скандал. Потратила 1841 фунт в фан-шопе Норвича
Англия
24 сентября 2022, 19:29 | Обновлено 24 сентября 2022, 19:41
1399
0

Лиз Трасс попала в скандал. Потратила 1841 фунт в фан-шопе Норвича

Премьер-министр Великобритании болеет за клуб, который играет в Чемпионшипе

24 сентября 2022, 19:29 | Обновлено 24 сентября 2022, 19:41
1399
0
Лиз Трасс попала в скандал. Потратила 1841 фунт в фан-шопе Норвича
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиз Трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс попала в неприятный скандал, связанный с футболом.

Лиз является болельщицей «Норвич Сити», клуба Чемпионшипа, и это может негативно сказаться на ее деятельности.

Оказалось, что Лиз Трасс из госбюджета потратила 1841 фунт стерлингов на покупки в фирменном магазине Норвича, и оппоненты ее обвиняют в нецелевом расходовании средств.

По данным британского The Guardian, в числе нецелевых трат Лиз Трасс также: оплата услуг топ-парикмахеров, покупка дорогих вин, полеты бизнес-классом по личным нуждам, счета из магазинов премиум-класса, походы по ресторанам и проживание в пятизвездочных отелях. И якобы все расходы покрывались за счет бюджета.

В начале сентября в Великобритании Лиз Трасс стала новым премьер-министром, заменив на этой должности Бориса Джонсона. Ранее она работала министром иностранных дел Великобритании.

В минувшем сезоне «Норвич» вылетел из АПЛ, заняв 20-е место. Ныне «канарейки» после 10 туров идут на 2-м месте в Чемпионшипе.

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Источник The Guardian
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