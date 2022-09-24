Рух в контрольном матче забил четыре гола

«Рух», заполняя паузу на матчи сборных, провел контрольный матч против команды «Скала 1911» из областного чемпионата.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Леонида Кучука. Голы забивали Бойчук (дубль), Слюсар и Слюбик.

«Рух» возобновит чемпионат УПЛ 30 сентября матчем против «Вереса».

Рух - Скала 1911 4:0

Голы: Бойчук, 15, 22, Слюсар, 63, Слюбик, 77

Рух: Ванивский, Роман, Слюбик, Слюсар, Лях (Рунич, 46), Федорчук, Довгий (Сапуга, 46), Таллес, Бойчук, Соломон-Отабор (Мысык, 46), Климчук (Карабин, 46)