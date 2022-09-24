Определен лучший игрок матча Армения - Украина

По итогам матча Лиги наций Армения - Украина (0:5) болельщики лучшим игроком признали защитника Александра Тымчика.

Футболист «Динамо» оформил дебютный гол в составе национальной команды, а также сделал результативную передачу.

Отметим, что в этом же матче два гола и ассист оформил Артем Довбик, а у Александра Зубкова гол и две результативные передачи.