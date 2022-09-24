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Лига наций
24 сентября 2022, 18:25 |
2489
3

Определен лучший игрок матча Армения - Украина

Болельщики признали лучшим Александра Тымчика

24 сентября 2022, 18:25 |
2489
3
Определен лучший игрок матча Армения - Украина
uaf.ua

По итогам матча Лиги наций Армения - Украина (0:5) болельщики лучшим игроком признали защитника Александра Тымчика.

Футболист «Динамо» оформил дебютный гол в составе национальной команды, а также сделал результативную передачу.

Отметим, что в этом же матче два гола и ассист оформил Артем Довбик, а у Александра Зубкова гол и две результативные передачи.

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Лига наций Армения - Украина сборная Украины по футболу Александр Тымчик
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 3
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aleks8-48
Дело в том,что голосование за Льва закончилось за 10 минут до конца матча,а шедевральный второй гол Довбик забил в конце игры.Только за этот гол можно дать не только Льва,но и Тигра,не говоря уже о том,что Артём забил ещё один гол и сделал асист.
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0
Dreifus
ИМХО лучшим был Зубков. Довбик сделал 2+1, но к тому моменту все было решено. А первые 3 гола при участии Зубкова. Ну и поддержать игрока, у которого пока неудачный сезон не помешает.
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-1
Алексей Снежко
Вірмени злили гру! Це а пику росії. Хоч так...
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-1
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