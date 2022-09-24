Украина до матча Шотландии стала лидером группы Лиги наций

После победы над Арменией со счетом 5:0 в матче 5-го тура Лиги наций сборная Украины вернула себе лидерство в группе.

Украина набрала 10 очков и поднялась на 1-е место с преимуществом в один пункт.

Однако шотландцы, которые в прошлом туре разгромили команду Петракова 3:0, вечером сыграют с Ирландией и могут вернуть себе 1-е место.

В последнем туре Шотландия и Украина сыграют между собой. Победитель группы поднимется в Дивизион A Лиги наций.

Лига наций. Дивизион B, группа 1

1. Украина - 10 очков (5 матчей)

2. Шотландия - 9 (4)

3. Ирландия - 4 (4)

5. Армения - 3 (5)