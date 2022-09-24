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Лига наций
24 сентября 2022, 17:56 | Обновлено 24 сентября 2022, 17:58
2147
2

Украина до матча Шотландии стала лидером группы Лиги наций

Команда Александра Петракова обыграла Армению

24 сентября 2022, 17:56 | Обновлено 24 сентября 2022, 17:58
2147
2
Украина до матча Шотландии стала лидером группы Лиги наций
uaf.ua

После победы над Арменией со счетом 5:0 в матче 5-го тура Лиги наций сборная Украины вернула себе лидерство в группе.

Украина набрала 10 очков и поднялась на 1-е место с преимуществом в один пункт.

Однако шотландцы, которые в прошлом туре разгромили команду Петракова 3:0, вечером сыграют с Ирландией и могут вернуть себе 1-е место.

В последнем туре Шотландия и Украина сыграют между собой. Победитель группы поднимется в Дивизион A Лиги наций.

Лига наций. Дивизион B, группа 1

1. Украина - 10 очков (5 матчей)
2. Шотландия - 9 (4)
3. Ирландия - 4 (4)
5. Армения - 3 (5)

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Источник Sport.ua
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Потрібна перемога ірландців!
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андрей ломакин
а різниця забитих пропущених при однаковій кількості очок рахується занальна чи тільки в матчах між собою?
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0
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