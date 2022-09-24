Дебютный гол Игнатенко, еще один мяч Довбика. Украина громит Армению
У Довбика 2 гола и пас
В матче Лиги наций Армения - Украина хавбек гостей Даниил Игнатенко забил красивый гол дальним ударом, сделав счет 4:0.
Для Игнатенко это дебютный гол в национальной команде. Ранее в этом матче дебютный гол в сборной забил Александр Тымчик.
А счет 5:0 сделал Артем Довбик, который оформил свой 6-й гол в национальной команде. У Артема сегодня два гола и ассист.
Данило #Ігнатенко - прем'єрний гол за збірну!— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) September 24, 2022
4 матчі, перший вихід зі стартового складу, перший "український" гол для Бордо. #ARMUKR pic.twitter.com/WaukqXgHPU
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