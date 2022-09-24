Дебютный гол Игнатенко, еще один мяч Довбика. Украина громит Армению

В матче Лиги наций Армения - Украина хавбек гостей Даниил Игнатенко забил красивый гол дальним ударом, сделав счет 4:0.

Для Игнатенко это дебютный гол в национальной команде. Ранее в этом матче дебютный гол в сборной забил Александр Тымчик.

А счет 5:0 сделал Артем Довбик, который оформил свой 6-й гол в национальной команде. У Артема сегодня два гола и ассист.