Лига наций24 сентября 2022, 17:33 |
713
2
Это разгром. Довбик оформил гол сборной Украины в матче Лиги наций
А у Зубкова 1+2
24 сентября 2022, 17:33 |
713
2
В матче Лиги наций Армения - Украина команда Александра Петракова сделала счет 3:0. Мяч оформил Артем Довбик, для которого это 5-й гол в национальной команде.
Отметим результативную передачу Александра Зубкова, у которого в матче гол и две результативные передачи.
Артем #Довбик забиває свій 5-й м'яч за збірну! В 13 матчах у нього шість очок за "гол+пас" (5+1).#ARMUKR pic.twitter.com/OxcGEJBF60— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) September 24, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 сентября 2022, 17:56 1
Команда Александра Петракова обыграла Армению
Футбол | 23 сентября 2022, 20:52 18
Обладатель путевки на Евро определится в Кракове
Футбол | 24.09.2022, 17:53
Бокс | 23.09.2022, 19:27
Футбол | 24.09.2022, 08:55
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Уже дубль! И вот теперь - разгром!
В итоге получился самый лёгкий матч в Ереване
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.09.2022, 07:40 3
23.09.2022, 11:00 3
23.09.2022, 22:04 8
23.09.2022, 10:30 1
23.09.2022, 13:06 2
22.09.2022, 20:21 7
23.09.2022, 18:23 26
23.09.2022, 10:57