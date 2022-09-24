Это разгром. Довбик оформил гол сборной Украины в матче Лиги наций

В матче Лиги наций Армения - Украина команда Александра Петракова сделала счет 3:0. Мяч оформил Артем Довбик, для которого это 5-й гол в национальной команде.

Отметим результативную передачу Александра Зубкова, у которого в матче гол и две результативные передачи.

