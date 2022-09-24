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  4. Это разгром. Довбик оформил гол сборной Украины в матче Лиги наций
Лига наций
24 сентября 2022, 17:33 |
713
2

Это разгром. Довбик оформил гол сборной Украины в матче Лиги наций

А у Зубкова 1+2

24 сентября 2022, 17:33 |
713
2
Это разгром. Довбик оформил гол сборной Украины в матче Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Лиги наций Армения - Украина команда Александра Петракова сделала счет 3:0. Мяч оформил Артем Довбик, для которого это 5-й гол в национальной команде.

Отметим результативную передачу Александра Зубкова, у которого в матче гол и две результативные передачи.

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Источник Sport.ua
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roman75zpr
Уже дубль! И вот теперь - разгром! 
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+1
Veter
В итоге получился самый лёгкий матч в Ереване
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0
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