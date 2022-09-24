К ассисту добавил гол. Зубков удвоил преимущество Украины

В матче Лиги наций Армения - Украина гости сделали счет 2:0 благодаря голу Александра Зубкова.

Вингер сборной Украины забил после передачи Александра Тымчика. Ранее с передачи Зубкова мяч оформил как раз Тымчик, поэтому у обоих игроков гол + пас.

Для Зубкова это второй мяч в сборной.