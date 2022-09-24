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  4. К ассисту добавил гол. Зубков удвоил преимущество Украины
Лига наций
24 сентября 2022, 17:22 |
185
0

К ассисту добавил гол. Зубков удвоил преимущество Украины

У Тымчика и Зубкова по голу и ассисту

24 сентября 2022, 17:22 |
185
0
К ассисту добавил гол. Зубков удвоил преимущество Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Лиги наций Армения - Украина гости сделали счет 2:0 благодаря голу Александра Зубкова.

Вингер сборной Украины забил после передачи Александра Тымчика. Ранее с передачи Зубкова мяч оформил как раз Тымчик, поэтому у обоих игроков гол + пас.

Для Зубкова это второй мяч в сборной.

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Армения - Украина сборная Украины по футболу Александр Зубков Александр Тымчик Лига наций
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Источник Sport.ua
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