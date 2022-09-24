Лига наций24 сентября 2022, 17:22 |
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К ассисту добавил гол. Зубков удвоил преимущество Украины
У Тымчика и Зубкова по голу и ассисту
24 сентября 2022, 17:22 |
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В матче Лиги наций Армения - Украина гости сделали счет 2:0 благодаря голу Александра Зубкова.
Вингер сборной Украины забил после передачи Александра Тымчика. Ранее с передачи Зубкова мяч оформил как раз Тымчик, поэтому у обоих игроков гол + пас.
Для Зубкова это второй мяч в сборной.
Олександр #Зубков: гол+пас у сьогоднішьому матчі! #ARMUKR— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) September 24, 2022
У 23 матчах у нього 2 голи та 2 асисти, за один матч подвоїв число:) pic.twitter.com/N5fa2UZjJ7
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