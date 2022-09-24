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Лига наций
24 сентября 2022, 17:03 |
617
0

Впервые в истории сборной в двух матчах в старте вышли 22 разных игрока

Можно утверждать, что у сборной Украины широкий выбор игроков

24 сентября 2022, 17:03 |
617
0
Впервые в истории сборной в двух матчах в старте вышли 22 разных игрока
uaf.ua

После провального матча Лиги наций против Шотландии (0:3) тренер сборной Украины Александр Петраков полностью заменил стартовый состав.

На игру Лиги наций против Армении вышли другие 11 игроков.

Сообщается, что впервые в истории нашей национальной команды в двух матчах подряд на поле вышли 22 разных футболиста.

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сборная Украины по футболу Армения - Украина
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Источник Sport.ua
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