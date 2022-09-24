Впервые в истории сборной в двух матчах в старте вышли 22 разных игрока

После провального матча Лиги наций против Шотландии (0:3) тренер сборной Украины Александр Петраков полностью заменил стартовый состав.

На игру Лиги наций против Армении вышли другие 11 игроков.

Сообщается, что впервые в истории нашей национальной команды в двух матчах подряд на поле вышли 22 разных футболиста.

