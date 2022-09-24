Лига наций24 сентября 2022, 17:03 |
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Впервые в истории сборной в двух матчах в старте вышли 22 разных игрока
Можно утверждать, что у сборной Украины широкий выбор игроков
24 сентября 2022, 17:03 |
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После провального матча Лиги наций против Шотландии (0:3) тренер сборной Украины Александр Петраков полностью заменил стартовый состав.
На игру Лиги наций против Армении вышли другие 11 игроков.
Сообщается, что впервые в истории нашей национальной команды в двух матчах подряд на поле вышли 22 разных футболиста.
ВПЕРШЕ у історії збірної України (а це майже 300 матчів) у двох поспіль іграх у старті виходять 22 різних футболісти.— Вадим Скічко (@VadymSkichko) September 24, 2022
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