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Чемпионат мира
24 сентября 2022, 16:51 |
365
0

Президент ПФС: «Шевченко очень хотел быть тренером сборной Польши»

Договориться не удалось

24 сентября 2022, 16:51 |
365
0
Президент ПФС: «Шевченко очень хотел быть тренером сборной Польши»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассказал о том, как Андрей Шевченко мог стать тренером сборной Польши в начале 2022 года.

«Кандидатов, которых мы рассматривали, было много, но затем круг уменьшился. Мы общались с Шевченко. Проблема заключалась в том, что клуб не хотел расторгать с ним контракт досрочно, хотя он уже не работал с командой. Американские владельцы «Дженоа» не желали платить компенсацию – им проще выплачивать ежемесячную зарплату тренеру».

«Андрей очень хотел быть тренером сборной Польши. Его юристы работали над этим вопросом, но ничего не вышло», - сказал Кулеша.

Наставником стал Чеслав Михневич, который вывел команду на ЧМ-2022.

Недавно Шевченко все-таки договорился с клубом о расторжении контракта.

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Андрей Шевченко сборная Польши по футболу
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Источник Трибуна
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