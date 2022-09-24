Президент ПФС: «Шевченко очень хотел быть тренером сборной Польши»

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассказал о том, как Андрей Шевченко мог стать тренером сборной Польши в начале 2022 года.

«Кандидатов, которых мы рассматривали, было много, но затем круг уменьшился. Мы общались с Шевченко. Проблема заключалась в том, что клуб не хотел расторгать с ним контракт досрочно, хотя он уже не работал с командой. Американские владельцы «Дженоа» не желали платить компенсацию – им проще выплачивать ежемесячную зарплату тренеру».

«Андрей очень хотел быть тренером сборной Польши. Его юристы работали над этим вопросом, но ничего не вышло», - сказал Кулеша.

Наставником стал Чеслав Михневич, который вывел команду на ЧМ-2022.

Недавно Шевченко все-таки договорился с клубом о расторжении контракта.