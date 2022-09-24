WTA24 сентября 2022, 14:59 | Обновлено 24 сентября 2022, 15:01
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Травмировала ягодичную мышцу. Радукану снялась с полуфинала в Сеуле
Алена Остапенко будет сражаться за титул в Южной Корее
24 сентября 2022, 14:59 | Обновлено 24 сентября 2022, 15:01
336
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Состоялась матчи 1/2 финала на турнире WTA 250 в Южной Корее.
Британка Эмма Радукану не смогла доиграть поединок против латвийки Алены Остапенко и остановилась за шаг до первого финала после US Open 2021.
Официальная причина снятия Радукану – травма левой ягодицы.
Немка Татьяна Мария проиграла второй сеяной Екатерине Александровой.
Сеул. Пары 1/2 финала
Алена Остапенко [1] – Эмма Радукану [6] – 4:6, 6:3, 3:0 (отказ)
Екатерина Александрова [2] – Татьяна Мария [7] – 6:2, 6:4
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