Травмировала ягодичную мышцу. Радукану снялась с полуфинала в Сеуле

Состоялась матчи 1/2 финала на турнире WTA 250 в Южной Корее.

Британка Эмма Радукану не смогла доиграть поединок против латвийки Алены Остапенко и остановилась за шаг до первого финала после US Open 2021.

Официальная причина снятия Радукану – травма левой ягодицы.

Немка Татьяна Мария проиграла второй сеяной Екатерине Александровой.

Сеул. Пары 1/2 финала

Алена Остапенко [1] – Эмма Радукану [6] – 4:6, 6:3, 3:0 (отказ)

Екатерина Александрова [2] – Татьяна Мария [7] – 6:2, 6:4