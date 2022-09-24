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  4. Травмировала ягодичную мышцу. Радукану снялась с полуфинала в Сеуле
WTA
24 сентября 2022, 14:59 | Обновлено 24 сентября 2022, 15:01
336
0

Травмировала ягодичную мышцу. Радукану снялась с полуфинала в Сеуле

Алена Остапенко будет сражаться за титул в Южной Корее

24 сентября 2022, 14:59 | Обновлено 24 сентября 2022, 15:01
336
0
Травмировала ягодичную мышцу. Радукану снялась с полуфинала в Сеуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Состоялась матчи 1/2 финала на турнире WTA 250 в Южной Корее.

Британка Эмма Радукану не смогла доиграть поединок против латвийки Алены Остапенко и остановилась за шаг до первого финала после US Open 2021.

Официальная причина снятия Радукану – травма левой ягодицы.

Немка Татьяна Мария проиграла второй сеяной Екатерине Александровой.

Сеул. Пары 1/2 финала

Алена Остапенко [1] – Эмма Радукану [6] – 4:6, 6:3, 3:0 (отказ)
Екатерина Александрова [2] – Татьяна Мария [7] – 6:2, 6:4

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WTA Сеул Екатерина Александрова Татьяна Мария Алена Остапенко Эмма Радукану
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