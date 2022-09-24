WTA24 сентября 2022, 14:51 | Обновлено 24 сентября 2022, 15:01
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Рекорд для Китая. Известны финалистки турнира в Токио
Чжэн Циньвэнь в 19 лет пробилась в финал турнира WTA
24 сентября 2022, 14:51 | Обновлено 24 сентября 2022, 15:01
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Состоялась матчи 1/2 финала на турнире WTA 500 в Японии.
19-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь переиграла четвертую сеяную Веронику Кудерметову и впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA. Она стала самой молодой представительницей своей страны, которой покорилось это достижение.
Там она сыграет против Людмилы Самсоновой, которая переиграла еще одну китаянку Чжан Шуай.
Токио. 1/2 финала
Чжэн Циньвэнь – Вероника Кудерметова [4] – 5:7, 6:3, 7:6(3)
Людмила Самсонова – Чжан Шуай – 7:6(4), 6:2
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