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WTA
24 сентября 2022, 14:51 | Обновлено 24 сентября 2022, 15:01
194
0

Рекорд для Китая. Известны финалистки турнира в Токио

Чжэн Циньвэнь в 19 лет пробилась в финал турнира WTA

24 сентября 2022, 14:51 | Обновлено 24 сентября 2022, 15:01
194
0
Рекорд для Китая. Известны финалистки турнира в Токио
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвэнь

Состоялась матчи 1/2 финала на турнире WTA 500 в Японии.

19-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь переиграла четвертую сеяную Веронику Кудерметову и впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA. Она стала самой молодой представительницей своей страны, которой покорилось это достижение.

Там она сыграет против Людмилы Самсоновой, которая переиграла еще одну китаянку Чжан Шуай.

Токио. 1/2 финала

Чжэн Циньвэнь – Вероника Кудерметова [4] – 5:7, 6:3, 7:6(3)
Людмила Самсонова – Чжан Шуай – 7:6(4), 6:2

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WTA Токио Вероника Кудерметова Людмила Самсонова Чжан Шуай Чжэн Циньвэнь
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Источник Sport.ua
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