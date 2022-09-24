Рекорд для Китая. Известны финалистки турнира в Токио

Состоялась матчи 1/2 финала на турнире WTA 500 в Японии.

19-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь переиграла четвертую сеяную Веронику Кудерметову и впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA. Она стала самой молодой представительницей своей страны, которой покорилось это достижение.

Там она сыграет против Людмилы Самсоновой, которая переиграла еще одну китаянку Чжан Шуай.

Токио. 1/2 финала

Чжэн Циньвэнь – Вероника Кудерметова [4] – 5:7, 6:3, 7:6(3)

Людмила Самсонова – Чжан Шуай – 7:6(4), 6:2