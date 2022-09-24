Кубок Лейвера. День 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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24 сентября, продолжится пятый розыгрыш турнира под названием Кубок Лейвера, в котором команда европейских теннисистов сразится против команды остального мира.
Первый игровой день команды завершили со счетом 2:2.
Расписание второго игрового дня
15:00. Маттео Берретини (Europe) – Феликс Оже-Альяссим (World)
16:30*. Кэмерон Норри (Europe) – Тейлор Фритц (World)
21:00. Новак Джокович (Europe) – Фрэнсис Тиафо (World)
22:30*. Берреттини / Джокович (Europe) – Де Минаур / Сок (World)
*ориентировочное время
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