Кубок Лейвера. День 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 сентября, продолжится пятый розыгрыш турнира под названием Кубок Лейвера, в котором команда европейских теннисистов сразится против команды остального мира.

Первый игровой день команды завершили со счетом 2:2.

Расписание второго игрового дня

15:00. Маттео Берретини (Europe) – Феликс Оже-Альяссим (World)

16:30*. Кэмерон Норри (Europe) – Тейлор Фритц (World)

21:00. Новак Джокович (Europe) – Фрэнсис Тиафо (World)

22:30*. Берреттини / Джокович (Europe) – Де Минаур / Сок (World)

*ориентировочное время

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