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ATP
24 сентября 2022, 14:45 |
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Кубок Лейвера. День 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчей

24 сентября 2022, 14:45 |
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Кубок Лейвера. День 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября, продолжится пятый розыгрыш турнира под названием Кубок Лейвера, в котором команда европейских теннисистов сразится против команды остального мира.

Первый игровой день команды завершили со счетом 2:2.

Расписание второго игрового дня

15:00. Маттео Берретини (Europe) – Феликс Оже-Альяссим (World)
16:30*. Кэмерон Норри (Europe) – Тейлор Фритц (World)
21:00. Новак Джокович (Europe) – Фрэнсис Тиафо (World)
22:30*. Берреттини / Джокович (Europe) – Де Минаур / Сок (World)

*ориентировочное время

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Джек Сок Тейлор Фритц Кубок Лейвера Фрэнсис Тиафо Кэмерон Норри Алекс де Минаур Феликс Оже-Альяссим Новак Джокович Маттео Берреттини
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Источник Sport.ua
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