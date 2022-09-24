ФОТО. Ирина Морозюк показала обнаженные фото, которые она отправила мужу

Ирина Морозюк, которая является женой экс-полузащитника «Динамо» Николая Морозюка, опубликовала в своем Instagram фрагмент пикантной переписки с мужем.

Ирина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram скрин переписки с Николаем Морозюком, на котором видны два предельно откровенных её фото и подпись:

«Немножко тебе для настроения».

Определенные части тела девушка зарисовала.

Отметим, что недавно Николай Морозюк стал игроком футбольного клуба российского блогера Евгения Савина – «Красава».