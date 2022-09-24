Другие новости24 сентября 2022, 12:15 |
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13
ФОТО. Ирина Морозюк показала обнаженные фото, которые она отправила мужу
Естественно, пришлось «что-то» замазать
24 сентября 2022, 12:15 |
1675
13
Ирина Морозюк, которая является женой экс-полузащитника «Динамо» Николая Морозюка, опубликовала в своем Instagram фрагмент пикантной переписки с мужем.
Ирина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram скрин переписки с Николаем Морозюком, на котором видны два предельно откровенных её фото и подпись:
«Немножко тебе для настроения».
Определенные части тела девушка зарисовала.
Отметим, что недавно Николай Морозюк стал игроком футбольного клуба российского блогера Евгения Савина – «Красава».
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