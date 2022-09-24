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  4. ФОТО. Ирина Морозюк показала обнаженные фото, которые она отправила мужу
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24 сентября 2022, 12:15 |
1675
13

ФОТО. Ирина Морозюк показала обнаженные фото, которые она отправила мужу

Естественно, пришлось «что-то» замазать

24 сентября 2022, 12:15 |
1675
13
ФОТО. Ирина Морозюк показала обнаженные фото, которые она отправила мужу
Instagram. Ирина и Николай Морозюк

Ирина Морозюк, которая является женой экс-полузащитника «Динамо» Николая Морозюка, опубликовала в своем Instagram фрагмент пикантной переписки с мужем.

Ирина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram скрин переписки с Николаем Морозюком, на котором видны два предельно откровенных её фото и подпись:

«Немножко тебе для настроения».

Определенные части тела девушка зарисовала.

Отметим, что недавно Николай Морозюк стал игроком футбольного клуба российского блогера Евгения Савина – «Красава».

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Николай Морозюк Ирина Морозюк фото
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Источник Sport.ua
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Комментарии 13
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Zhez53
Ну наконец-то! А то многие уже испереживались... 
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+5
Алексей Левченко
Боже, яке ж воно...
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+4
VikyKrasotulechka90
Фу... Гидота!!! видалiть це !!!
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+3
Iigor6583
Бридко дивитися на цю безмозглу малпу.
Ответить
+3
Tasha19
О, новини про Іру Морозюк повернулися))) Видно зовсім немає з чого новини робити)))
Ответить
+3
VikyKrasotulechka90
Божа вона така страшна шо капець...((губы нашпигувала.. наче бджоли покусали.. Як таке страховысько може бути красивою?((
Ответить
+2
Станислав Кокра
Справжня спортивна новина)Дякую, Sport.ua за цікавий спортивний аналіз та професійний погляд)
Ответить
+2
Петр Яновский
Девушку можно увести из публичного дома, но публичный дом из девушки - нет.
Ответить
+1
20052011
Бабки сделали черное дело для этой хищницы, мозги у нее в дырке
Ответить
0
marko2020
Тема письки и сисек не раскрыта
Ответить
0
Фанькин кот
А Коленьке не пришло в голову спросить: "Кто тебя фотографировал?"
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Veter
Это обязательная программа  ???  
И почему тогда не кто то другая
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-1
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