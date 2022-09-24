Стали известны все полуфиналисты турниров АТР в США и Франции
В субботу пройдут матчи 1/2 финала турниров в Сан-Диего и Меце
Сегодня ночью, 23 сентября, завершились матчи 1/4 финала на турнире в Сан-Диего (США).
Дэн Эванс [1] – Констан Лестьенн – 6:1, 6:3
Маркос Хирон [3] – Джеймс Дакворт – 7:6 (7:5), 6:3
Брэндон Накашима – Галан Риверос – 6:3, 4:6, 6:4
Кристофер О'Коннел – Дженсон Бруксби [2] – 6:4, 4:6, 7:5
Ранее также завершились четвертьфинальные матчи на зальном турнире в Меце (Франция):
Стэн Вавринка – Микаэль Имер – 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)
Хольгер Руне [4] – Александр Бублик [7] – 3:6, 7:5, 4:6
Лоренцо Сонего – Себастьян Корда – 6:4, 6:4
Артур Риндеркнех – Хуберт Хуркач [2] – 3:6, 2:6
Полуфиналы в Сан-Диего:
Дэн Эванс [1] – Маркос Хирон [3]
Брэндон Накашима – Кристофер О'Коннел
Полуфиналы в Меце:
Стэн Вавринка – Александр Бублик [7]
Лоренцо Сонего – Хуберт Хуркач [2]
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