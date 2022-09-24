Украина. Премьер лига24 сентября 2022, 05:39 |
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ВИДЕО. Верес провел первую тренировку на реконструированном Авангарде
Ровенчане возвращаются на домашний стадион
24 сентября 2022, 05:39 |
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В четверг футболисты ровенского «Вереса» провели первую тренировку на стадионе «Авангард» после начала реконструкции арены.
30 сентября ровенчане проведут на «Авангарде» первый официальный матч после более чем пятилетнего перерыва.
Реконструкция «Авангарда» стартовала в марте 2019 года. На стадионе построили две новые трибуны, теперь там есть современное гибридное поле с системой подогрева и автоматического полива, а также современная система освещения.
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