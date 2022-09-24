Лига наций24 сентября 2022, 02:34 |
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ВИДЕО. Тренировка сборной Армении перед матчем с Украиной
В субботу состоится поединок Лиги наций между Арменией и Украиной
24 сентября 2022, 02:34 |
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Футболисты сборной Армении провели тренировку на поле «Республиканского стадиона» накануне противостояния с Украиной.
В группе В1 Лиги наций сборная Украины занимает вторую позицию (7 очков), Армения расположилась на последнем месте (3 очка).
Поединок Армения – Украина состоится в субботу, 24 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.
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