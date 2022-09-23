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Лига наций
23 сентября 2022, 23:05 | Обновлено 23 сентября 2022, 23:34
744
0

ВИДЕО. Будет ротация состава. Предматчевая тренировка сборной Украины

Матч Лиги наций между Арменией и Украиной начнется 24 сентября в 16:00

23 сентября 2022, 23:05 | Обновлено 23 сентября 2022, 23:34
744
0
ВИДЕО. Будет ротация состава. Предматчевая тренировка сборной Украины
УАФ

Национальная сборная Украины провела предматчевую тренировку на поле Республиканского стадиона им. Вазген Саргсян в Ереване.

В занятии приняли участие 24 игрока: ночью в расположение сине-желтых прибыл дебютант Эдуард Сарапий, который в Армении впервые тренировался в составе главной команды страны.

Приятные новости – все футболисты здоровы и готовы к предстоящему матчу. Тренировка была посвящена отработке игровой модели на поединок, в котором главный тренер национальной команды Александр Петраков проанонсировал ротацию состава.

Завтра ожидается еще одна непростая игра, в которой перед сине-желтыми стоит максимальная задача, поэтому игроки поработали с полной самоотдачей.

Матч 5 тура Лиги наций Армения – Украина начнется 24 сентября в 16:00 по Киеву.

Состав сборной Украины

Вратари: Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Евгений Волынец («Колос» Ковалевка).

Защитники: Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – «Шахтер» Донецк), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все – «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба – «Динамо» Киев), Александр Пихаленок, Эдуард Сарапий (оба – СК «Днепр-1»), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЭ), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Даниил Игнатенко (Бордо, Франция).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик (СК Днепр-1 Днепр).

ВИДЕО. Будет ротация состава. Предматчевая тренировка сборной Украины

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Источник Sport.ua
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