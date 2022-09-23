Де Йонг обсудит новый контракт с Барселоной в конце сезона

Хавбек «Барселоны» Френки Де Йонг договорился с президентом клуба Жоаном Лапортой о том, что в конце сезона стороны обсудят новый контракт, Де Йонг готов на снижение зарплаты.

Напомним, прошедшим летом «Барселона» хотела либо продать Де Йонга, либо продлить контракт со снижением зарплаты, чтобы сократить зарплатную ведомость. Однако хавбек отклонил оба варианта.

В нынешнем сезоне на счету Де Йонга 1 гол в 8 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость 25-летнего голландца оценивается в 60 миллионов евро.