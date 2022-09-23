ВИДЕО. Моуриньо снялся в клипе известного рэпера

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо снялся в 10-минутном клипе «Mel Made Me Do It» британского рэпера Stormzy.

В нем цитируется знаменитая фраза Моуриньо «I prefer not to speak» (я предпочту не говорить), которую он сказал однажды во время работы с «Челси»: