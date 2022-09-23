Другие новости23 сентября 2022, 19:56 |
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ВИДЕО. Моуриньо снялся в клипе известного рэпера
Наставник «Ромы» попробовал себя в новой сфере
23 сентября 2022, 19:56 |
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо снялся в 10-минутном клипе «Mel Made Me Do It» британского рэпера Stormzy.
В нем цитируется знаменитая фраза Моуриньо «I prefer not to speak» (я предпочту не говорить), которую он сказал однажды во время работы с «Челси»:
Crossover inesperado: José Mourinho aparece no videoclip da nova música de Stormzy 🤫🔥 pic.twitter.com/XArPh39pVb— B24 (@B24PT) September 22, 2022
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Особенно поржал, когда афроамереканец ему на плечо руку положил и чуть не снес)))