Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Моуриньо снялся в клипе известного рэпера
Другие новости
23 сентября 2022, 19:56 |
169
1

ВИДЕО. Моуриньо снялся в клипе известного рэпера

Наставник «Ромы» попробовал себя в новой сфере

23 сентября 2022, 19:56 |
169
1
ВИДЕО. Моуриньо снялся в клипе известного рэпера
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо снялся в 10-минутном клипе «Mel Made Me Do It» британского рэпера Stormzy.

В нем цитируется знаменитая фраза Моуриньо «I prefer not to speak» (я предпочту не говорить), которую он сказал однажды во время работы с «Челси»:

По теме:
ВИДЕО. Может лучше на мобилизацию? Как Вавринка отправил Медведева домой
ФОТО. Очень длинный перелет. Тренировка сборной Украины в Ереване
ВИДЕО. Федерер, Джокович, Надаль и Маррей провели совместную тренировку
Жозе Моуриньо видео
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ПЕТРАКОВ: «В Лиге наций право на ошибку есть у всех»
Футбол | 23 сентября 2022, 16:05 7
Александр ПЕТРАКОВ: «В Лиге наций право на ошибку есть у всех»
Александр ПЕТРАКОВ: «В Лиге наций право на ошибку есть у всех»

Главный тренер сборной Украины – о предстоящем матче с Арменией

Ротань и его команда. Поедет ли молодежная сборная Украины на Евро-2023
Футбол | 23 сентября 2022, 13:06 0
Ротань и его команда. Поедет ли молодежная сборная Украины на Евро-2023
Ротань и его команда. Поедет ли молодежная сборная Украины на Евро-2023

Обозреватель Sport.ua – о перспективах молодежной сборной Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
Футбол | 22.09.2022, 18:23
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
Футбол | 22.09.2022, 18:21
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
Источник: Динамо улучшило предложение по нападающему Сент-Этьена
Футбол | 23.09.2022, 11:39
Источник: Динамо улучшило предложение по нападающему Сент-Этьена
Источник: Динамо улучшило предложение по нападающему Сент-Этьена
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Ну что сказать, говнище редкостное.
Особенно поржал, когда афроамереканец ему на плечо руку положил и чуть не снес)))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
22.09.2022, 00:47 9
Футбол
Усик признался, что сказал себе в девятом раунде второго боя с Джошуа
Усик признался, что сказал себе в девятом раунде второго боя с Джошуа
22.09.2022, 12:55 1
Бокс
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
23.09.2022, 11:00 2
Баскетбол
37-летний Вавринка обыграл 1-ю ракетку россии
37-летний Вавринка обыграл 1-ю ракетку россии
22.09.2022, 21:45 9
Теннис
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
22.09.2022, 11:40 25
Футбол
Больной, что ли? Усик вспомнил, как отреагировал на выходжу Джошуа
Больной, что ли? Усик вспомнил, как отреагировал на выходжу Джошуа
22.09.2022, 14:54 1
Бокс
Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии
Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии
22.09.2022, 11:42 44
Футбол
Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
22.09.2022, 00:03 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности