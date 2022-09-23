Тренер сборной Армении: «Мы очень высокого мнения о команде Украины»
Хоакин Капаррос оценил предстоящий матч
Наставник сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал предстоящий матч Лиги наций против национальной команды Украины.
«Я уже говорил, что мы оказались в очень тяжелой группе и что мы очень высокого мнения о сборной Украины. В оставшихся матчах в Лиге наций я решил задействовать ряд новых футболистов».
«Учитывая тот факт, что наш соперник – сильная сборная, завтра наша командная игра должна быть на очень высоком уровне. Конечно, если мы желаем получить положительный результат», - сказал Капаррос.
Игра состоится 24 сентября, начало в 16:00.
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