Лига наций23 сентября 2022, 19:12 |
1193
0
ФОТО. Новичок в составе. 24 игрока сборной Украины готовятся к матчу
Эдуард Сарапий уже в расположении команды
23 сентября 2022, 19:12 |
1193
0
Сборная Украины в полном составе готовится к матчу Лиги наций против Армении. К команде присоединился новичок - защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий.
По итогам тренировки наставник Александр Петраков анонсировал команде ротацию после тяжелого матча с Шотландией, который был проигран 0:3.
Встреча с Арменией состоится 24 сентября, начало в 16:00.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 сентября 2022, 16:05 7
Главный тренер сборной Украины – о предстоящем матче с Арменией
Футбол | 22 сентября 2022, 23:45 15
Футболист «Зари» был добавлен в заявку донецкого клуба на сезон УПЛ
Футбол | 22.09.2022, 19:50
Футбол | 23.09.2022, 10:39
Футбол | 22.09.2022, 20:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.09.2022, 11:00 2
22.09.2022, 00:47 9
22.09.2022, 12:55 1
22.09.2022, 11:40 25
22.09.2022, 11:42 44
22.09.2022, 13:40
22.09.2022, 14:24 38
23.09.2022, 10:57