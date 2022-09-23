Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Новичок в составе. 24 игрока сборной Украины готовятся к матчу
Лига наций
23 сентября 2022, 19:12 |
1193
0

ФОТО. Новичок в составе. 24 игрока сборной Украины готовятся к матчу

Эдуард Сарапий уже в расположении команды

23 сентября 2022, 19:12 |
1193
0
ФОТО. Новичок в составе. 24 игрока сборной Украины готовятся к матчу
uaf.ua

Сборная Украины в полном составе готовится к матчу Лиги наций против Армении. К команде присоединился новичок - защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий.

По итогам тренировки наставник Александр Петраков анонсировал команде ротацию после тяжелого матча с Шотландией, который был проигран 0:3.

Встреча с Арменией состоится 24 сентября, начало в 16:00.

По теме:
Тренер сборной Армении: «Мы очень высокого мнения о команде Украины»
Арбитр, который назначен на матч Армения – Украина, работает в Газпроме
Где смотреть онлайн матч Армения – Украина
сборная Украины по футболу Армения - Украина Лига Европы Эдуард Сарапий
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ПЕТРАКОВ: «В Лиге наций право на ошибку есть у всех»
Футбол | 23 сентября 2022, 16:05 7
Александр ПЕТРАКОВ: «В Лиге наций право на ошибку есть у всех»
Александр ПЕТРАКОВ: «В Лиге наций право на ошибку есть у всех»

Главный тренер сборной Украины – о предстоящем матче с Арменией

Назарина стал игроком Шахтера в последние минуты трансферного окна
Футбол | 22 сентября 2022, 23:45 15
Назарина стал игроком Шахтера в последние минуты трансферного окна
Назарина стал игроком Шахтера в последние минуты трансферного окна

Футболист «Зари» был добавлен в заявку донецкого клуба на сезон УПЛ

Переплатили. Стало известно, сколько Динамо отдало за Лонвейка
Футбол | 22.09.2022, 19:50
Переплатили. Стало известно, сколько Динамо отдало за Лонвейка
Переплатили. Стало известно, сколько Динамо отдало за Лонвейка
Названа сумма, которую Шахтер заплатил Заре за Назарину
Футбол | 23.09.2022, 10:39
Названа сумма, которую Шахтер заплатил Заре за Назарину
Названа сумма, которую Шахтер заплатил Заре за Назарину
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер на 10 дней. Левадия распрощалась с Калиниченко
Футбол | 22.09.2022, 20:21
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер на 10 дней. Левадия распрощалась с Калиниченко
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер на 10 дней. Левадия распрощалась с Калиниченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
23.09.2022, 11:00 2
Баскетбол
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
22.09.2022, 00:47 9
Футбол
Усик признался, что сказал себе в девятом раунде второго боя с Джошуа
Усик признался, что сказал себе в девятом раунде второго боя с Джошуа
22.09.2022, 12:55 1
Бокс
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
22.09.2022, 11:40 25
Футбол
Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии
Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии
22.09.2022, 11:42 44
Футбол
Усик рассказал, сколько еще боев планирует провести
Усик рассказал, сколько еще боев планирует провести
22.09.2022, 13:40
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко
22.09.2022, 14:24 38
Футбол
ХИРН: «Нам пришлось вернуть контракт назад Тайсону»
ХИРН: «Нам пришлось вернуть контракт назад Тайсону»
23.09.2022, 10:57
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности