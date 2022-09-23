ФОТО. Новичок в составе. 24 игрока сборной Украины готовятся к матчу

Сборная Украины в полном составе готовится к матчу Лиги наций против Армении. К команде присоединился новичок - защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий.

По итогам тренировки наставник Александр Петраков анонсировал команде ротацию после тяжелого матча с Шотландией, который был проигран 0:3.

Встреча с Арменией состоится 24 сентября, начало в 16:00.