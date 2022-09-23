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  4. ВИДЕО. Игроки Динамо посетили раненых защитников Украины
Украина
23 сентября 2022, 18:50 |
866
2

ВИДЕО. Игроки Динамо посетили раненых защитников Украины

Динамовцы продолжают поддерживать украинских воинов

23 сентября 2022, 18:50 |
866
2
ВИДЕО. Игроки Динамо посетили раненых защитников Украины
ФК Динамо Киев

Футбольный клуб «Динамо» Киев продолжает поддерживать украинцев, которые отважно защищают нашу Родину от российских оккупантов.

Сегодня, 23 сентября, динамовцы посетили защитников Украины, которые проходят реабилитацию после ранений в одной из столичных больниц.

«Просим прощения за то, что не смогла приехать вся команда, ведь многие ребята сейчас находятся в расположении сборных, а другие - на тренировке», – рассказал голкипер «Динамо» Валентин Моргун.

Вместе с нападающим Владиславом Супрягой он сегодня посетил военнослужащих, которые восстанавливаются после ранений, и передал украинским героям слова почтения и благодарности от всего футбольного клуба «Динамо» Киев.

Динамовцы поблагодарили раненых защитников за отважность, преданность и жертвенность, которые они проявляют, рискуя своей жизнью ради защиты соотечественников и сохранения украинской государственности. А также врачей – за не менее героическую, сложную и важную работу, которая ежедневно спасает жизнь и здоровье как военным, так и гражданским украинцам.

К словам благодарности были добавлены подарки от клуба с динамовской символикой – приятные сюрпризы для наших героев, которые будут служить напоминаниям о ценности их подвига для всего украинского общества.

«Ребята, с которыми мы общались в отделении, сказали, что болеют за нас и поддерживают нас. Сейчас футбол – это возможность хотя бы на час отвлечься от войны. Поэтому для поднятия боевого духа они следят за матчами любимой команды.

Досадно видеть наших воинов ранеными, но мы знаем, какой у них сильный характер, поэтому желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в строй. А нам всем – победы и возобновления мирной жизни», – добавил Валентин.

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Источник ФК Динамо Киев
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ALKOSruLKA
...може хоч військові їх навчать у футбол грати....
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Хутин Пуйло
Молодцы
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