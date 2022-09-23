Наполи запретили использовать футболки с портретом Марадоны

В прошлом сезоне «Наполи» выпустил лимитированную коллекцию игровых форм с портретом легенды клуба Диего Марадоны. Однако теперь суд запретил клубу использовать образ аргентинца.

Дело в том, что права на использование образа Марадоны были выкуплены у предпринимателя Стефано Чечи еще при жизни аргентинца. В сделке был важный пункт: сам Марадона должен был получить 50% от дохода с продажи футболок.

После смерти Марадоны «Наполи» решил не делиться доходами, и дети Марадоны подали в суд на итальянский клуб. Иск был удовлетворен: «Наполи» вынужден выплатить им 450 тысяч евро.

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