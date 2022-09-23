Определен номер, под которым будет играть Лонвейк в Динамо

Новичок киевского «Динамо» Джастин Лонвейк определился с номером, под которым будет выступать в новом клубе.

Нидерландец будет выступать за «бело-голубых» под №22.

Ранее под 22-м номером в «Динамо» играл люксембуржец Жерсон Родригеш. А самым известным «носителем» этого номера в составе киевлян был Артем Кравец.

Ранее стало известно, сколько киевский клуб заплатил за Лонвейка.