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Украина. Премьер лига
23 сентября 2022, 17:51 | Обновлено 23 сентября 2022, 18:41
1099
1

Определен номер, под которым будет играть Лонвейк в Динамо

Ранее под ним выступал Артем Кравец

23 сентября 2022, 17:51 | Обновлено 23 сентября 2022, 18:41
1099
1
Определен номер, под которым будет играть Лонвейк в Динамо
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

Новичок киевского «Динамо» Джастин Лонвейк определился с номером, под которым будет выступать в новом клубе.

Нидерландец будет выступать за «бело-голубых» под №22.

Ранее под 22-м номером в «Динамо» играл люксембуржец Жерсон Родригеш. А самым известным «носителем» этого номера в составе киевлян был Артем Кравец.

Ранее стало известно, сколько киевский клуб заплатил за Лонвейка.

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Джастин Лонвейк Артем Кравец Жерсон Родригеш Динамо Киев
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Источник УПЛ
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