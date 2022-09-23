Украина. Премьер лига23 сентября 2022, 17:51 | Обновлено 23 сентября 2022, 18:41
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Определен номер, под которым будет играть Лонвейк в Динамо
Ранее под ним выступал Артем Кравец
23 сентября 2022, 17:51 | Обновлено 23 сентября 2022, 18:41
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Новичок киевского «Динамо» Джастин Лонвейк определился с номером, под которым будет выступать в новом клубе.
Нидерландец будет выступать за «бело-голубых» под №22.
Ранее под 22-м номером в «Динамо» играл люксембуржец Жерсон Родригеш. А самым известным «носителем» этого номера в составе киевлян был Артем Кравец.
Ранее стало известно, сколько киевский клуб заплатил за Лонвейка.
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