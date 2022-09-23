Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига23 сентября 2022, 16:31 | Обновлено 23 сентября 2022, 16:32
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Металлист в товарищеском матче расписал мировую с Ворсклой
Встреча завершилась со счетом 1:1
23 сентября 2022, 16:31 | Обновлено 23 сентября 2022, 16:32
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23 сентября харьковский «Металлист» сыграл второй контрольный матч в рамках подготовки к возобновлению чемпионата украинской Премьер-лиги.
Соперником «желто-синих» была полтавская «Ворскла», встреча в Ужгороде завершилась вничью. По договоренности команд прямой трансляции матча не было.
Товарищеский матч
«Металлист» – «Ворскла» – 1:1
Голы: Демченко (22) – Марлисон (27)
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