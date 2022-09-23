Металлист в товарищеском матче расписал мировую с Ворсклой

23 сентября харьковский «Металлист» сыграл второй контрольный матч в рамках подготовки к возобновлению чемпионата украинской Премьер-лиги.

Соперником «желто-синих» была полтавская «Ворскла», встреча в Ужгороде завершилась вничью. По договоренности команд прямой трансляции матча не было.

Товарищеский матч

«Металлист» – «Ворскла» – 1:1

Голы: Демченко (22) – Марлисон (27)