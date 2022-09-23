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Товарищеские матчи
Металлист
23.09.2022, FT 1 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
23 сентября 2022, 16:31 | Обновлено 23 сентября 2022, 16:32
212
0

Металлист в товарищеском матче расписал мировую с Ворсклой

Встреча завершилась со счетом 1:1

23 сентября 2022, 16:31 | Обновлено 23 сентября 2022, 16:32
212
0
Металлист в товарищеском матче расписал мировую с Ворсклой
ФК Металлист. Егор Демченко

23 сентября харьковский «Металлист» сыграл второй контрольный матч в рамках подготовки к возобновлению чемпионата украинской Премьер-лиги.

Соперником «желто-синих» была полтавская «Ворскла», встреча в Ужгороде завершилась вничью. По договоренности команд прямой трансляции матча не было.

Товарищеский матч

«Металлист» – «Ворскла» – 1:1
Голы: Демченко (22) – Марлисон (27)

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Источник ФК Металлист
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