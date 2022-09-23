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Лига наций
23 сентября 2022, 16:10 | Обновлено 23 сентября 2022, 16:26
846
1

Петраков объяснил, почему довызвал в сборную Украины Сарапия

Наставника беспокоит большое количество желтых карточек у подопечных

23 сентября 2022, 16:10 | Обновлено 23 сентября 2022, 16:26
846
1
Петраков объяснил, почему довызвал в сборную Украины Сарапия
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Главный тренер сборной Украины рассказал, почему довызвал в сборную Украины на матчи со сборными Армении и Шотландии защитника «Днепра-1» Эдуарда Сарапия.

– Какая кадровая ситуация в команде?
– У нас сейчас хорошая кадровая ситуация. У нас 24 игрока, 3 голкипера. В 5 утра прилетел Эдуард Сарапий, Виталий Миколенко уже здоров, ничего не беспокоит.

– Расскажите, почему довызвали Сарапия?
– У нас 8 желтых карточек, следующее предупреждение и пропуск игры с Шотландией. Игра будет нервная, нам нужны очки, сборной Армении тоже. Тренер должен думать наперед.

Отметим, что для 23-летнего правого защитника это дебютный вызов в национальную команду.

Поединок Армения – Украина состоится в субботу, 24 сентября, в Ереване. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Александр Петраков Армения - Украина Эдуард Сарапий
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Источник Sport.ua
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Ivan Vismutenko
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