Петраков объяснил, почему довызвал в сборную Украины Сарапия

Главный тренер сборной Украины рассказал, почему довызвал в сборную Украины на матчи со сборными Армении и Шотландии защитника «Днепра-1» Эдуарда Сарапия.

– Какая кадровая ситуация в команде?

– У нас сейчас хорошая кадровая ситуация. У нас 24 игрока, 3 голкипера. В 5 утра прилетел Эдуард Сарапий, Виталий Миколенко уже здоров, ничего не беспокоит.

– Расскажите, почему довызвали Сарапия?

– У нас 8 желтых карточек, следующее предупреждение и пропуск игры с Шотландией. Игра будет нервная, нам нужны очки, сборной Армении тоже. Тренер должен думать наперед.

Отметим, что для 23-летнего правого защитника это дебютный вызов в национальную команду.

Поединок Армения – Украина состоится в субботу, 24 сентября, в Ереване. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.