Илья ЗАБАРНЫЙ: «Проанализировали, что было не так в матче с Шотландией»

20-летний защитник пропускал поединок против Шотландии из-за перебора желтых карточек, но матч в Ереване наверняка начнет в стартовом составе.

– Какая атмосфера в команде после поражения Шотландии? И второй вопрос: как в команде восприняли известие о возвращении героев из Азовстали?

– Скажу, что был тяжелый матч. Это видели все. Ребятам было тяжело. Сейчас атмосфера в команде хорошая. Мы много общаемся с ребятами, делаем выводы. Мы проанализировали выводы: что было не так, что да. Двигаемся дальше.

По поводу того, что вернулись наши ребята из Азовстали, это очень-очень хорошая новость. Думаю, что за этим следил каждый украинец. Хочется, чтобы такое случалось чаще. Никто не желает, чтобы наши люди умирали, – сказал Забарный на пресс-конференции накануне матча с Арменией.

Поединок Армения – Украина состоится в субботу, 24 сентября, в Ереване. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.