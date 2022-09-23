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  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Проанализировали, что было не так в матче с Шотландией»
Лига наций
23 сентября 2022, 15:55 | Обновлено 23 сентября 2022, 15:59
334
2

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Проанализировали, что было не так в матче с Шотландией»

Защитник сборной Украины – о поединке Лиги наций против Армении

23 сентября 2022, 15:55 | Обновлено 23 сентября 2022, 15:59
334
2
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Проанализировали, что было не так в матче с Шотландией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

20-летний защитник пропускал поединок против Шотландии из-за перебора желтых карточек, но матч в Ереване наверняка начнет в стартовом составе.

– Какая атмосфера в команде после поражения Шотландии? И второй вопрос: как в команде восприняли известие о возвращении героев из Азовстали?
– Скажу, что был тяжелый матч. Это видели все. Ребятам было тяжело. Сейчас атмосфера в команде хорошая. Мы много общаемся с ребятами, делаем выводы. Мы проанализировали выводы: что было не так, что да. Двигаемся дальше.

По поводу того, что вернулись наши ребята из Азовстали, это очень-очень хорошая новость. Думаю, что за этим следил каждый украинец. Хочется, чтобы такое случалось чаще. Никто не желает, чтобы наши люди умирали, – сказал Забарный на пресс-конференции накануне матча с Арменией.

Поединок Армения – Украина состоится в субботу, 24 сентября, в Ереване. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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ALKOSruLKA
давайте, ще від вірмен пропустіть парочку, - тоді тобі Тоттенхема не бачити точно!
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