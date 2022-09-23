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Лига наций
23 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 23 сентября 2022, 16:31
862
3

Александр ПЕТРАКОВ: «В Лиге наций право на ошибку есть у всех»

Главный тренер сборной Украины – о предстоящем матче с Арменией

23 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 23 сентября 2022, 16:31
862
3
Александр ПЕТРАКОВ: «В Лиге наций право на ошибку есть у всех»
УАФ. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги наций против национальной команды Армении.

- Повлияло ли отсутствие Зинченко в матче с Шотландией на результат?
- Саша Зинченко – лидер нашей сборной. Нам его не хватало, но это футбольная жизнь. Он мне позвонил по телефону, сказал, что случилась такая травма. Очень разочарован, что не поможет сборной. Но сейчас есть кем его заменить. У нас нет пяти основных игроков, для нас это много, но шансы получат другие футболисты.

– Будет ли проявлять украинская команда солидарность Армении, в которой сейчас тоже идет война?
– У нас ситуация очень критическая в стране. Я не задумывался над этим вопросом, но когда идет война, это очень плохо, с обеих сторон гибнут люди. Наша команда и все мы против войны. Мы хотим, чтобы все жили в мире и согласии, война никому не нужна. Всё должно решаться за столом переговоров. Политики никогда не страдают. Те люди, которые принимают решения, ни они, ни их дети, не участвуют в войне. А участвуют в войне простые люди. И гибнут, и несут все невзгоды. Мы за то, чтобы не было войны.

– Что вам не удалось в матче против Шотландии?
– Нам очень тяжело играть, когда нет основных исполнителей. Вышедшие ребята очень старались, но они не готовы играть на таком уровне. Мы играли против футболистов, которые все играют в АПЛ. Сказать, что нам не повезло, я не могу. Они нас переиграли в этот раз. В тот раз Стив Кларк сказал о нас такие слова, а я сейчас скажу, что Шотландия переиграла нас в желании. Многие из наших ребят были неготовы, им об этом говорили, настраивали. Это Лига наций, право на ошибку есть у всех.

– Как вы оцениваете ваши шансы в игре против Армении?
– Я смотрел много матчей сборной Армении, у вас работает хороший тренер. Вы играете на домашнем стадионе, а мы играем всегда на выезде. Поэтому я оцениваю шансы в 50 на 50. У вас хорошая команда.

– Какая кадровая ситуация в команде?
– У нас сейчас хорошая кадровая ситуация. У нас сейчас 24 игрока, 3 голкипера. В 5 утра прилетел Эдуард Сарапий, Виталий Миколенко уже здоров, ничего не беспокоит.

– Расскажите, почему довызвали Сарапия?
– У нас 8 желтых карточек, следующее предупреждение и пропуск игры с Шотландией. Игра будет нервная, нам нужны очки, сборной Армении тоже. Тренер должен думать наперед.

- Запланирован ли сбор на ноябрь? Может, сыграть с Ираном или Боснией и Герцеговиной?
- Насчет Ирана не знаю, это решаю не я, а руководство УАФ. Я попросил все клубы в августе, чтобы они позволили нам сыграть две игры 16 или 17 и 20 ноября. Сначала согласились, а потом ответили мне отказом, поэтому сборная в ноябре собираться не будет, – сказал Петраков.

Матч состоится 24 сентября в 16:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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