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  4. Марченко сыграет в квалификации турнира ATP в Тель-Авиве
ATP
23 сентября 2022, 16:35 |
56
1

Марченко сыграет в квалификации турнира ATP в Тель-Авиве

Илья выступит на соревнованиях в Израиле

23 сентября 2022, 16:35 |
56
1
Марченко сыграет в квалификации турнира ATP в Тель-Авиве
ФТУ. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко попал в список участников квалификации хардового турнира ATP 250 в Тель-Авиве.

Это случилось после снятие нескольких теннисистов.

Предыдущий раз Марченко играл в квалификации турнира ATP на Мастерсе в Индиан-Веллсе в марте этого года. Тогда ему удалось пробиться во второй круг.

Призовой фонд соревнований – $1,019,855.

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Похоже это последний турнир ATP,  для Ильи в карьере...
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