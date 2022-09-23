ATP23 сентября 2022, 16:35 |
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Марченко сыграет в квалификации турнира ATP в Тель-Авиве
Илья выступит на соревнованиях в Израиле
23 сентября 2022, 16:35 |
56
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Украинский теннисист Илья Марченко попал в список участников квалификации хардового турнира ATP 250 в Тель-Авиве.
Это случилось после снятие нескольких теннисистов.
Предыдущий раз Марченко играл в квалификации турнира ATP на Мастерсе в Индиан-Веллсе в марте этого года. Тогда ему удалось пробиться во второй круг.
Призовой фонд соревнований – $1,019,855.
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