Марченко сыграет в квалификации турнира ATP в Тель-Авиве

Украинский теннисист Илья Марченко попал в список участников квалификации хардового турнира ATP 250 в Тель-Авиве.

Это случилось после снятие нескольких теннисистов.

Предыдущий раз Марченко играл в квалификации турнира ATP на Мастерсе в Индиан-Веллсе в марте этого года. Тогда ему удалось пробиться во второй круг.

Призовой фонд соревнований – $1,019,855.