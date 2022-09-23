Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ЯРЕМЧУК: «То, что произошло в Шотландии – уже история»
Лига наций
23 сентября 2022, 14:08 |
307
1

Роман ЯРЕМЧУК: «То, что произошло в Шотландии – уже история»

Нападающий сборной Украины – о предстоящем матче с Арменией

23 сентября 2022, 14:08 |
307
1
Роман ЯРЕМЧУК: «То, что произошло в Шотландии – уже история»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард бельгийского «Брюгге» и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал подготовку к поединку матча Лиги наций против Армении.

«Был очень тяжелый перелет из Глазго, ведь мы летели всю ночь. Но все хорошо, надо восстановиться и готовиться к матчу с Арменией. Даже хорошо, что здесь пошел дождь, ведь мы всю ночь не спали, поэтому он нас немного разбудил. Очень важно было, как говорится, продышаться.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

То, что произошло в Шотландии – уже история. Поэтому нужно ответственно подойти к следующему поединку, ведь пока у нас есть все шансы занять первое место в группе. Все начинается с тренировок. Хорошо тренируешься – хорошо отыграешь», – сказал Яремчук.

Поединок 5 тура группового раунда Лиги наций между сборными Армении и Украины состоится 24 сентября в Ереване на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна (начало – в 16.00 по киевскому времени).

По теме:
Армения – Украина. Текстовая трансляция матча
Бригада Катерины Монзуль будет работать на матче Лиги наций
Экс-игрок национальной сборной передал Украине два автомобиля скорой помощи
Роман Яремчук сборная Украины по футболу сборная Армении по футболу Лига наций Армения - Украина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Переплатили. Стало известно, сколько Динамо отдало за Лонвейка
Футбол | 22 сентября 2022, 19:50 7
Переплатили. Стало известно, сколько Динамо отдало за Лонвейка
Переплатили. Стало известно, сколько Динамо отдало за Лонвейка

Заплатили на 250 тысяч евро больше

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
Футбол | 22 сентября 2022, 18:23 26
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка

Джастин Лонвейк покинул «Виборг»

Источник: Динамо улучшило предложение по нападающему Сент-Этьена
Футбол | 23.09.2022, 11:39
Источник: Динамо улучшило предложение по нападающему Сент-Этьена
Источник: Динамо улучшило предложение по нападающему Сент-Этьена
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Словакия U-21 – Украина U-21
Футбол | 23.09.2022, 01:12
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Словакия U-21 – Украина U-21
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Словакия U-21 – Украина U-21
Ротань и его команда. Поедет ли молодежная сборная Украины на Евро-2023
Футбол | 23.09.2022, 13:06
Ротань и его команда. Поедет ли молодежная сборная Украины на Евро-2023
Ротань и его команда. Поедет ли молодежная сборная Украины на Евро-2023
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex51
бла-бла..... про що він? "ми не спали, дощ нас розбудив" - це як? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
22.09.2022, 11:40 22
Футбол
Усик признался, что сказал себе в девятом раунде второго боя с Джошуа
Усик признался, что сказал себе в девятом раунде второго боя с Джошуа
22.09.2022, 12:55 1
Бокс
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
22.09.2022, 00:47 9
Футбол
37-летний Вавринка обыграл 1-ю ракетку россии
37-летний Вавринка обыграл 1-ю ракетку россии
22.09.2022, 21:45 9
Теннис
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
21.09.2022, 23:43 106
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
22.09.2022, 01:00
Биатлон
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
21.09.2022, 20:24 25
Футбол
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
22.09.2022, 00:15 27
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности