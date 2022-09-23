Роман ЯРЕМЧУК: «То, что произошло в Шотландии – уже история»

Форвард бельгийского «Брюгге» и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал подготовку к поединку матча Лиги наций против Армении.

«Был очень тяжелый перелет из Глазго, ведь мы летели всю ночь. Но все хорошо, надо восстановиться и готовиться к матчу с Арменией. Даже хорошо, что здесь пошел дождь, ведь мы всю ночь не спали, поэтому он нас немного разбудил. Очень важно было, как говорится, продышаться.

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То, что произошло в Шотландии – уже история. Поэтому нужно ответственно подойти к следующему поединку, ведь пока у нас есть все шансы занять первое место в группе. Все начинается с тренировок. Хорошо тренируешься – хорошо отыграешь», – сказал Яремчук.

Поединок 5 тура группового раунда Лиги наций между сборными Армении и Украины состоится 24 сентября в Ереване на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна (начало – в 16.00 по киевскому времени).